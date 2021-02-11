Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizmi 81 vilayete yaymak istiyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bakanlığımızın projeleri kapsamında turizmi 81 vilayete yaymak var. Şırnak'ın turizm değerlerini öne çıkaracağız. Turizm pastasından hak ettiği payı alması için bakanlık olarak çalışacağız" dedi.

Şırnak'ta Türk Kızılay Derneği tarafından kurulan Kızılay Cizre Gönüllü Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “Bakanlığımızın projeleri kapsamında turizmi 81 vilayete yaymak var. Şırnak'ın turizm değerlerini öne çıkaracağız. İlk başta arkeolojik ve kültürel değerleriyle başlayacağız, sonra turizm değerlerini ön plana çıkararak turizm pastasından hak ettiği payı alması için Bakanlık olarak çalışacağız” dedi.

Kızılay Cizre Gönüllü Merkezi'nin faaliyetlerine değinen Ersoy, "Gönüllülük eğitimleri, gönüllülük atölyeleri, gönüllülük temelli sosyal girişimcilik projeleri Kızılay’ın sahadaki tüm insani yardım programlarına gönüllü olarak katılımın nasıl olacağı ile ilgili eğitimlerin verildiği çok önemli çok faydalı merkez. Kızılay çok önemli bir görevi yerine getiriyor” ifadelerini kullandı.

‘Kızılay gücünü gönüllülerinden, bağışçılarından alıyor’

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da bu topraklarda Türk Kızılayı olarak 153 yıldır hizmet ettiklerini belirterek bu bölgedeki gayretlerinin, hizmetlerinin 1,5 asırdır kesintisiz devam ettiğini söyledi.

"Kızılay'ımız devletimize destek, milletimize hizmet misyonu ile 153 yıldır gayret sarf ediyor. Gücünü gönüllülerinden, bağışçılarından alıyor. Ve bu büyük güç ile geçen sene 18,5 milyonu yurt dışında olmak üzere 37 milyon insana elini uzattı, yardımlarını ulaştırdı" diyen Kınık, afet, toplumsal sağlığın iyileştirilmesi, yoksulluğun ortadan kaldırılması, dayanışma konusunda yüzlerce, binlerce proje ile bütün iller ve ilçelerdeki şubeler, temsilcilikler, 300 bine yaklaşan gönüllüleri ile gayret gösterdiklerini belirtti.

‘Hedefimiz 2 milyon aktif Kızılay gönüllüsüne ulaşmak’

Kınık, "2030 stratejisi için hedefimiz en kısa zamanda ülkemizde 2 milyon aktif Kızılay gönüllüsüne ulaşmak. Bu amacımıza ulaşmak için bugün Cizre Gönüllü Merkezi'mizi açıyoruz" ifadelerini kullandı.

‘Cezeri’yi bilmeden bugün robotik teknolojiyi ilmi, algoritmayı, yazılımı anlayamayız, anlatamayız’

Kınık, Cizre'nin tarihi ve kültürel önemine işaret ederek şunları kaydetti:

"Cizre'yi daha çok anlamalı, daha çok anlatmalıyız. Cizre insanlığın ikinci kez doğduğu bir yer, kutsal bir toprak, medeniyetlerin, ilmin neşvünema bulduğu bir yer. El-Cezeri'yi bilmeden bugün robotik teknolojiyi, ilmi, algoritmayı, yazılımı anlayamayız, anlatamayız. Ahmed-i Hani'yi bilmeden, edebiyatı, bu toprakların efsane kültürünü, bu torakların dilini, ruhunu, Cizre'nin ne konuştuğunu anlayamayız. Özgüven için, kendimize güvenmek, dünyaya bu değerleri taşıyabilmek için bunları tanımaya tanıtmaya ihtiyacımız var. Bu toprakların ruhu var. Merkezimiz gençlere, Cizre'ye, Şırnak'a hayırlı olsun."