Türk Tabipleri Birliği'nden koronavirüs raporu: Bu hızla 60 milyonluk kesim ancak 2 yılda aşılanır

Türk Tabipleri Birliği Kovid-19 İzleme Kurulu, Türkiye'de ilk vakanın resmi olarak açıklanmasından bu yana geçen 11 aylık süreci değerlendirdi. Rapora göre, Türkiye'de aşılamaya bu hızla devam edildiği takdirde toplumun 60 milyonluk kesiminin aşılanması 2 yıl sürebilir.

Online düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, hastalığa değil topluma odaklanmanın ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin öneminden bahsetti.

Toplantıda değerlendirme raporunu TTB İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten sundu.

Diken'in aktardığı habere göre rapordaki en önemli başlıklardan biri bağışıklama oldu. Ökten, Türkiye’de aşı dozlarının yetersizliği, MHRS randevu sistemi ve karekod uygulamasında yaşanan sorunlar ile birinci basamak sağlık hizmetlerinin ihmal edilmesi sonucu aşılamanın birinci aşamasının dahi tamamlanamadığını söyledi.

Bu hızla devam edildiği takdirde toplumun 60 milyonluk kesitinin ancak iki yılda aşılanabileceğini vurgulayan Ökten, “Pandemide nasıl bir eşitsizlik varsa, aşılamada da benzer bir eşitsizlik söz konusu” dedi.

'Doğu illerinde 75 yaş üstü aşılama oranı yüzde 30'un altında'

Ökten, özellikle coğrafi inceleme sonucunda büyükşehirlerde yüzde 70-90 arasında seyreden 75 yaş üstü aşılama oranlarının doğu illerinde yüzde 30’un altında olduğunu aktardı. Ökten, TTB’nin önerilerini de şöyle ekledi:

En kısa sürede en az 120 milyon doz aşıyla toplumsal bağışıklık sağlanmalı.

toplumsal bağışıklık sağlanmalı. Türkiye’de mutasyon analizleri Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmalı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmalı. Coğrafi bölgelere göre ve yaş gruplarına göre hasta ve ölüm sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından verilmeli.

ve yaş gruplarına göre hasta ve ölüm sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından verilmeli. Aşının doz başına ödenen para yurttaşların vergisinden ödendiğinden, bu ticari bir sır değildir ve açıklanmalı.

ödendiğinden, bu ticari bir sır değildir ve açıklanmalı. Pandemide olduğu gibi aşılamada da sosyo-ekonomik desteklerle bölgesel ve her türlü eşitsizlikler giderilmeli.

'Okulların kapanması Kovid-19 yayılımını azaltmadı'

Eğitim başlığında dokuz aydır yürütülen çalışmalardan çıkan sonuçları Ökten şöyle sıraladı:

Okulların kapanması Kovid-19 yayılımını azaltmadı.

Okulların açılması Kovid-19 olgularını artırmadı.

Okulların bu salgında hastalığın ana yayılma merkezi olmadı.

Okullarda görülen olguların toplumdaki yayılmanın bir yansımasından ibaret oldu.

Yüz yüze eğitime ara verilmesinin öğrenci, veli ve öğretmenler üzerindeki olumlu-olumsuz etkilerini kıyaslayan Ökten, okulların önlemler alınmak koşuluyla açılması gerektiğini dile getirdi.

‘Daha fazla aşılama yapılmasına muhtacız’

İzleme Kurulu’ndan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarına dikkat çekerek: “Ben dün gece sayın bakanın ‘İstersek günde 1.5-2 milyon aşılama yapabiliriz’ sözlerini dinleyince neden istemediğimizi merak ettim çünkü biz buna muhtacız” dedi.

TTB Aile Hekimliği Kolu Sekreteri Dr. Sibel Uyan da Sağlık Bakanı'nın "Aşılama yapabiliriz, yeter ki aşı olsun” sözünün beraberinde “Bakan bey de bilmediğine göre bu aşıyı bu ülkeye kim tedarik edecek” sorusunu getirdiğine dikkat çekti. Aile hekimlerindeki mevcut iş yükünden bahseden Uyan, bu konuda acil bir planlamaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.