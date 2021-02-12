Nijerya'da kaçırılan 15 Türk gemici serbest bırakıldı

Nijerya açıklarında 23 Ocak'ta korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı. Denizcilerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

23 Ocak'ta Gine Körfezi'nde MV MOZART isimli gemiden kaçırılan on beş mürettebatın tamamı bugün itibarıyla serbest bırakıldı.

Gemicilerin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ''Vatandaşlarımızı THY'yle Abuja'dan Türkiye'ye getireceğiz. Sağlık durumları iyi" açıklamasını yaptı.

Borealis Maritime ve Boden Denizcilik'ten yapılan açıklamada, mürettebatın tamamının güvende olduğu, aileleriyle temas halinde oldukları ve en kısa sürede Türkiye'ye dönecekleri belirtildi.

Açıklamada, serbest bırakılan personelin aileleriyle güvenli bir şekilde bir araya gelmesinin ardından yeni bir açıklama yapılacağı kaydedildi.

Ne olmuştu?

23 Ocak günü Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen Liberya bayraklı 'Mozart' isimli gemi Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.

Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

3 Türk 30 Ocak'ta gelmişti

Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmiş, 3 personel ise 30 Ocak tarihinde uçakla Türkiye'ye getirilmişti.