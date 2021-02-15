İBB, Galata Meydanı'na açılan Nusret posterini kaldırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beyoğlu’nun Galata semtinde tarihi Galata Kulesi’nin bulunduğu meydanda tadilat işlemleri yapılan tarihi binaya örtülen 'Nusret Gökçe' posterini kaldırdı.

Galata Kulesi’nin bulunduğu meydanda tadilat işlemleri yapılan tarihi binanın ‘Nusret Gökçe’ resmiyle örtüldüğü görülmüştü. İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve eski Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, "Sözde kültür elçilerinin ticari projeleri için bin yıllık Galata Meydanı'na yapılan bu uygulama kabul edilemez" demişti.

Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu Nusret Gökçe posterinin kaldırıldığını duyurdu.

Ekiplerimizin işlemleri sonucunda Galata Meydanı’nda yapılmış uygulama akşam saatlerinde kaldırılmıştır. https://t.co/tP0WGFugDt pic.twitter.com/MQ8MOsZp4J — Mahir Polat (@mhrpolat) February 15, 2021

İBB Sözcüsü Murat Ongun da paylaşımında, "İstanbul, tarihi ve kültürel zenginliği ile kendini tüm dünyaya rahatlıkla anlatabilecek derinlikte bir şehirdir. Beyoğlu’na yakışmayan giydirme İBB tarafından kaldırtıldı" ifadelerini kullandı.

İstanbul, tarihi ve kültürel zenginliği ile kendini tüm dünyaya rahatlıkla anlatabilecek derinlikte bir şehirdir. Beyoğlu’na yakışmayan giydirme İBB tarafından kaldırtıldı. pic.twitter.com/UrRKmVx6q8 — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) February 15, 2021

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