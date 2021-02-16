Korsanların elinden kurtulan Türk denizci: Arkadaşımız yanımızda öldü

Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan 'Mozart' isimli gemiden kaçırılan ve Türkiye’nin girişimleri sonucu kurtarılan 15 gemiciden Halil Gülçür, "Arkadaşımız yanımızda öldü. Diyecek bir şey yok. Şükür olsun evimdeyim" dedi.

Nijerya açıklarında 23 Ocak'ta korsanların saldırısına uğrayan ‘Mozart’ isimli gemiden Türkiye'nin girişimleriyle kurtarılan 15 gemiciden Halil Gülçür, yaşanan süreçle ilgili DHA'ya açıklamalarda bulundu.

Olayın yaşandığı gün baskının farkına vardıkları an mürettebatla birlikte geminin toplanma bölümüne saklandıklarını belirten Gülçür, korsanların 10 dakika içinde yerlerini fark ettiğini söyledi.

Korsanların yaklaşık 7 saat boyunca kapıyı açmak için uğraştığını dile getiren Gülçür, "İçeri girdiler. Sonra bizi tekneye aldılar. Adaya benzeyen bir yere götürdüler. 21 gün boyunca orada kaldık. Sonraki süreçte devletimiz sağ olsun gerekli girişimler başlatılmış. Bu sıkıntıyı bitirdiler. Bizim durumumuzla ilgilenen Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Evimdeyim, çocuklarıma kavuştuğum için çok mutluyum” dedi.

© DHA Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan gemiden kaçırılan ve Türkiye’nin girişimleri sonucu kurtarılan Halil Gülçür

'Şiddete uğrar mıyız korkusu oldu'

Rehin alındıklarında başlarında durmak üzere görevlendirmiş 9 korsan bulunduğunu kaydeden Gülçür, fazla şiddet görmedikleri için şanslı olduklarını söyledi.

Korsanların neredeyse hepsinde silah olduğunu belirten Gülçür, "21 gün boyunca ailemizle hiç görüştürmediler. Serbest bırakıldıktan sonra Nijerya Büyükelçiliği’ne getirilince ailemizin sesini duyabildik. Kurtulacağımıza inanıyorduk ama o stresle tabi ki bazı korkular yaşadık. ‘Korsanlar pazarlık olursa ne tavır sergilerler? Ne düşünüyorlar? Ne konuşuyorlar?’ gibi sorular kafamızı kurcaladı. Şiddete uğrar mıyız korkusu yaşadık. Çünkü kaçırıldığımız an kötü şeyler yaşadık. Bize ulaştıklarında anında silah seslerini duyduk. Arkadaşımız yanımızda öldü. Allah rahmet eylesin. Diyecek bir şey yok. Şükür olsun evimdeyim” diye konuştu.