TTB Genel Sekreteri Bulut: Türkiye'de mutasyon analizleri yayımlanmıyor

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, ''Türkiye’de koronavirüs mutasyon analizleri haftalık açıklanmalı'' dedi. Bulut, sahadan gelen verilerin, yoğun bakımda yatanların yaş grubunun düştüğünü gösterdiğini belirtti ve ''Yaş gruplarına göre ve bölgesel olarak mutasyon açıklanırsa etkilerini daha net görürüz” diye konuştu.

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Türkiye'de mutasyona uğramış virüsün yayılımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu, mutasyon analizlerinin haftalık yayınlanması gerektiğini belirtti.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'a konuşan Bulut, "Virüsün Türkiye varyantının mutasyon analizini görmeden bir yorum yapılamaz. Ayrı bir varyant mı, Ortadoğu’da görülen bir varyant mı, bunu görebilmemiz için analize bakmamız gerekir” dedi.

Virüsün mutasyona uğramasının normal olduğunu aktaran Prof. Dr. Bulut, "Brezilya’da, Güney Afrika’da, Ortadoğu’da, İngiltere’de ve daha çeşitli yerlerde mutasyonlar olduğunu gördük. Ancak daha bunların aşılamaya veya hastalığın ağırlığına henüz ciddi bir etki ettiğini görmedik. Zaten eğer gerçekten büyük mutasyonlar gerçekleşir ve virüsün yapısı değişirse o zaman bu virüse SARSCoV-2 diyemeyiz, artık farklı bir virüs oluşmuş demektir. SARS-CoV-3 gibi yeni bir virüs ve Covid-21 gibi yeni bir hastalığı konuşmamız gerekir” ifadelerini kullandı.

'Sağlık Bakanlığı neden mutasyon analizlerini yayımlamıyor?'

Sağlık Bakanlığı'nın mutasyon analizleri yayımlamasının gerektiğine dikkat çeken Bulut, “Türkiye’de mutasyon analizi yayımlanmıyor. Belki incelendiğinde İngiltere’deki ya da Belçika’daki bir varyantı olduğu görülecek. O yüzden bir şey söylenemez” yorumunu yaptı. İngiltere’de haftada bir mutasyon analizi yayımlandığını belirten Bulut, “Sağlık Bakanlığı neden mutasyon analizlerini yayımlamıyor? Bunun nedeninin Ortadoğu mutasyonlarını gizlemeleri olduğunu düşünüyorum. Geçen yıl şubat ayında görülen ilk vakanın mart ayına kadar gizlenilmesi gibi” dedi.

'İl bazında mutasyon verileri açıklanmalı'

İl bazında vakaların açıklanması gibi mutasyonların da açıklanması gerektiğini belirten Bulut, “Şimdi okulların açılması da gündemde. Sahadan gelen veriler yoğun bakımda yatanların yaş grubunun düştüğünü gösteriyor. Eğer böyle bir şey varsa gençlerde mutasyonun virülansı daha yüksek bir hale mi geldi? Eskiden virüsün daha çok yaşlıları etkilediğini, gençlerin hastalığı asemptomatik geçirdiğini ve bulaştırıcı olduğunu görüyorduk. Şimdi 40-50 yaşında ölümlerin olduğunu görüyoruz. Bundan böyle yaş gruplarına göre ve bölgesel olarak mutasyon açıklanırsa, biz de mutasyonun nasıl etkilediğini görürüz” diye konuştu.