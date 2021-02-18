Kademeli normalleşme başlıyor: Restoranlar yüzde 25'lik kapasite ile açılabilir

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kademeli normalleşmenin nasıl olacağına dair açıklamalarda bulundu. ''Bundan sonra yerinde karar dönemi başlıyor" diyen Kayıpmaz, illerdeki kısıtlama durumunun risk oranına göre belirleneceğini söyledi.