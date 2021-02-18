Kademeli normalleşme başlıyor: Restoranlar yüzde 25'lik kapasite ile açılabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu, Mart ayı itibarıyla kademeli normalleşme sürecinin başlayacağını duyurdu.
Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz da kademeli normalleşmeye dair detayları paylaşarak "Bundan sonra yerinde karar dönemi başlıyor" dedi. Kayıpmaz, şöyle konuştu:
"İllerdeki aşılama oranları, vaka sayıları, yeni servis yatışlarına, artış ve azalmaya göre 4'e ayrılacak. İllerdeki durum riskli bir haldeyse o zaman kapanma ve kısıtlamaların sıkılaştırılması söz konusu olacak."
'Restoranlar eskisi gibi hizmet vermeyebilir'
Restoran ve kafelerdeki gevşemeye açıklık getiren Kayıpmaz, şu ifadeleri kullandı:
"İli ya da ilçeyi temiz tutmak adına giriş çıkışlar kapatılabilir. Yeri geldiğinde iller bazında değerlendirilip uygulamaya alınabilecek bir önlem. Restoranlar eskisi gibi hizmet vermeyebilir. HES kodu ile misafir kabul edecekler. Örneğin yüzde 25'lik bir kapasite ile açılabilirler. Misafirlere bir süre kısıtlaması uygulanabilir. Havaların ısınması ile beraber dış mekanlarda açılacak. Mesafeler açılınca insanlar daha geniş oturabilecek. Restoran ve kafelerdeki gevşeme de Mart başından itibaren olacak."
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