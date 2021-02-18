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    Aile Sağlığı Merkezi'ne saldırı: Pansuman yapılmadığı gerekçesiyle pantolonunu indirip küfür etti

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102181043838809-aile-sagligi-merkezine-saldiri-pansuman-yapilmadigi-gerekcesiyle-pantolonunu-indirip-kufur-etti/

    Diyarbakır'da koronavirüs aşılamaları sırasında Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen bir kişi, kendisine pansuman yapılmadığı gerekçesiyle pantolonunu indirip küfür etmeye başladı.

    Diyarbakır'da, 65 yaş üstü kişilere Kovid-19 aşısı yapıldığı sırada Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen kimliği belirsiz kişi, sağlık çalışanlarından önce pansuman malzemesi istedi ardından pansuman odasına girerek, pantolonunu indirdikten sonra kendisiyle ilgilenilmediği iddiasıyla küfretmeye başladı.

    'Şikayetçi oldum'

    Küfürlere maruz kalan hemşire Sermin Yokuş, "Pantolonu inik şekildeydi. Orada ağır hakaretler, küfürler etmeye başladı. 'Pansuman yaptırmak istiyorum. Bana pansuman yapılmadı, pansuman malzemesi verin' diye bağırmaya başladı. Daha sonra yüz yüze bir temasımız oldu. Bu defa bana ve aileme küfretmeye başladı. Karakola gidip, şikâyetçi oldum" dedi

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    © İHA
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    Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen kimliği belirsiz kişi, sağlık çalışanlarından önce pansuman malzemesi istedi ardından pansuman odasına girip, pantolonunu indirdikten sonra kendisiyle ilgilenilmediği iddiasıyla küfretmeye başladı. Bu anlar, cep telefonu ve güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

    Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. 65 yaş üstü kişilere koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığı sırada içeri gelen kimliği belirsiz kişi, bağırarak sağlık çalışanlarından pansuman malzemesi istedi ve ardından pansuman yapılan odaya girdi. Sağlık çalışanları, kişinin kimlik bilgilerini isteyip, kendisiyle ilgilenileceğini belirterek, sakinleşmesini ve oturmasını talep etti. Bu sırada pantolonu indirerek, dışarı çıkan kişi, kendisiyle ilgilenilmediğini iddiasıyla sağlık çalışanlarına bağırmaya ve küfretmeye başladı.

    Hemşire Sermin Yokuş'a yönelen kişi, bağırmaya ve küfretmeye devam etti. Yokuş, arkadaşları tarafından bir odaya götürülürken, durum polise bildirildi. Kimliği belirsiz kişi de dışarı çıkarıldı. Hemşire Sermin Yokuş, 65 yaş üstü kişileri aşıladıktan sonra polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Polis ekipleri, kimliği belirsiz kişinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

    'Ağır hakaretler etmeye başladı'

    Yaşadığı korku dolu anları anlatan hemşire Sermin Yokuş, 13 yıldır görev yaptığını dile getirerek, şunları söyledi:

    "Sistem o gün Türkiye geneli yoğunluk nedeniyle ağır işliyordu. Zaten kamera görüntülerinde de var. Kişinin kendisi pansuman için girdiğini iddia etti. Bağrışmalar geliyordu. Biz aşı uygulaması yaparken, en son bizim aşılama yaptığımız odaya girdi. Pantolonu inik bir şekildeydi. Orada ağır hakaretler, küfürler etmeye başladı. 'Pansuman yaptırmak istiyorum' dedi. Hastalar da biz de koridora çıktık. Sonra 'Bana pansuman yapılmadı, pansuman malzemesi verin' diye bağırmaya başladı. Ağır küfürler etti. Daha sonra yüz yüze bir temasımız oldu. Bu defa bana ve aileme küfretmeye başladı. İçerideki hastalar korkup kaçtı. Tekrardan küfretmeye başladı. Bana hakaretler, küfürler etmeye başladıktan sonra ben de bağırmaya başladım. Arkadaşlarım beni arka tarafa aldı. Ondan sonra kendisi tekrardan bizim acil odamıza gelip, malzemeleri yere attı."

    'Yaklaşık 8 dakika merkezde kaldı'

    Küfür ve hakaretlerine maruz kaldığı kişinin, yaklaşık 8 dakika merkezde kaldığını ve daha sonra uzaklaştığını aktaran Yokuş, "Kişinin kimlik bilgisi yok. Hiçbir şey yok. Kendisinde olmadığı belliydi çünkü hem sallanıyordu hem de sarf ettiği küfürlerden dolayı kendisinde olmadığı belliydi. Polis çağırdık. Bir ekip geldi. Bizden eşkal istedi. Etrafı tarayacaklarını söylediler. 'Şikayetçi olacak mısınız?' diye sordular. Şikayetçi olacağımı söyledim. Yoğunluk olduğu için o esnada polis ekipleri ile gidemedim. Öğlen arası gittim ama kişinin eşkali dışında bir şey olmadığı için bir sonuç elde edemedim" dedi.

    'Böyle şeylere çok üzülüyoruz'

    Normal şartlarda bu durumlarla çok karşılaştıklarını anımsatan Yokuş, "İlk defa böyle ağırıyla karşılaştım. İnsanlarımız o kadar hoşgörüsüz ve duygusuzlaşmaya başladılar ki hoşgörülü olmak bu kadar zor değil. Bizim yaptığımız görev ne parayla ne de pulla yapılacak bir meslek değil. Vicdanımızla hareket ediyoruz. İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz ama karşılığında o kadar seviyesiz şeyler görüyoruz ki. Bizi ailelerinden bir abla ya da kardeş olarak görmek varken neden bu şekilde bir tepkiyle karşılaşıyoruz, gerçekten anlam veremiyorum. Biz o şekilde davranmıyoruz hiçbir hastamıza. Hep vicdanımızla hareket ederek yardımcı olmaya çalışıyoruz ama karşılığında böyle şeyleri görünce de çok çok üzülüyoruz. Bir tek o olay değil son da olmayacak" şeklinde konuştu.

    Etiketler:
    Saldırı, Aile Sağlığı Merkezleri, Diyarbakır
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