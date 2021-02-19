İzmir'de 'Beni kurtarın, öldürüyor' diyerek eşinden kaçan kadını polis ekipleri kurtardı

İzmir'de 'İmdat beni kurtarın, beni öldürüyor' çığlığı üzerine gelen polis ekipleri, kadının yarı çıplak vaziyette merdivenden sürüklenerek, eşi Selçuk O. tarafından bıçakla kovalandığını gördü. Ekiplerin müdahalesi sonrası etkisiz hale getirilen saldırgan koca gözaltına alınırken, vücudunda yanıklar ve darp izi bulunan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğleden sonra Çiğli ilçesine bağlı Köyiçi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Atiye O. ve eşi Selçuk O. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Selçuk O., eşini yarı çıplak bir vaziyette ikinci kattan, merdivenlerden sürükleyerek darp etmeye başladı. Bu sırada Atiye O., 'İmdat beni kurtarın, beni öldürüyor' şeklinde bağırmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Atiye O.'nun eşi Selçuk O. tarafından darp edildiğini ve bıçakla sokakta kovalandığını gördü. Ekiplerin müdahalesiyle Atiye O. ekip otosuna bindirilerek muhafaza altına alınarak bölgeden uzaklaştırıldı.

Polislere direndi

Elindeki bıçakla polis ekiplerine direnen Selçuk O. ise ekip otosuna bindirilen eşinin arkasından sokağa doğru gitmeye çalıştı. Ekiplerin uyarılarını dikkate almayan ve elindeki bıçağı bırakmayan Selçuk O., evinin teras kısmına kaçtı. Bölgeye takviye ekiplerinin gelmesiyle birlikte saldırgan etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından hastaneye götürülen Atiye O.'nun vücudunda 1'inci ve 2'nci derece yanıkların olduğu ve darptan dolayı kafasından yaralandığı belirlendi.

7 suç kaydı olduğu belirlendi

Öte yandan, gözaltına alınan Selçuk O.'nun, 'Hırsızlık', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' olmak üzere 7 suç kaydı olduğu öğrenildi.