Karadeniz için 'bölgesel karantina' önerisi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 8-14 Şubat tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ilin yer aldığı Karadeniz için uzmanlar, bölgede 15 günlük tam kapanma, ulaşım kısıtlaması ve 'bölgesel karantina' önerisinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 8-14 Şubat 2021 tarihleri arasında kovid-19 vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 5 sırada Karadeniz Bölgesi'nden Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun yer aldı.

Karadeniz Bölgesi'nde çalışmalarını sürdüren filyasyon ekipleri, son günlerde koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve aile içi ev ziyaretlerinde yayıldığını tespit etti. Vaka sayılarının oransal olarak en yüksek olduğu illerde hafta sonu kısıtlamalarında ilçe geçişlerine, köy ve mahallelere çıkışlara yasak getirildi, cenaze namazlarına katılım 30 kişi ile sınırlandırıldı.

'15 günlük tam kapanma önerisi'

Uzmanlar, vaka sayılarının en yüksek olduğu iller sıralamasında ilk 5 ilin yer aldığı Karadeniz için, tedbirlere uyulması çağrısını yineledi. Karadeniz’deki vakaların yayılımını önlemek için tedbirlerin artırılıp, bölgede 15 günlük tam kapanma, ulaşım kısıtlaması ve 'bölgesel karantina' uygulanmasını talep etti.

'Köylerde hayat daha serbest'

Trabzon Tabip Odası Başkanı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Yaşar Kibar Güven, Trabzon ve çevre şehirlerde Kovid-19 vakalarının diğer şehirlere göre hızlı artmasını, şehirlerarasındaki hareketlilik ve köy bağlantıları olarak değerlendirdi. Bölge sakinlerinin, kısıtlamalarda hafta sonunda köylere gittiğini söyleyen Dr. Güven, "İnsanlarımız Cuma günü köylerine gidiyor. Köylerde hayat daha serbest olduğu, maske ve mesafe ortadan kalktığı, bir ev içinde de aileler topluca yaşadıkları için hafta sonunu köyde geçirmek istiyorlar. Hafta sonunu köyde geçiren insanlar şehirlere döndükleri zaman bunun yansımalarını görüyoruz. Arkadaşlarımızın çoğu da aile içindeki Kovid-19 vakası devamlılığını dile getirmekteler. Ailede birisi Kovid-19 hastası olunca, diğerlerinde görülme ihtimalinin daha çok olduğunu söylemek gerek. Bu durum da geçen hafta yayınlanan haftalık hasta oranlarında Trabzon’u birinci yapıyor" dedi.

'Bölgesel karantina düşünülebilir'

Doğu Karadeniz şehirlerinin birbirine yakın ve ulaşımın kolay olduğunu kaydeden Güven, tedbirlerin artırılmaması halinde vakaların artmaya devam edeceğini belirtti. Güven, "Demek ki bu Karadeniz’e yönelik bir durum. Ortak özelliğimiz, Karadeniz bölgesinde hepimizin köy bağlantısı ve şehirlerarası ilişkimiz var. Bunu kesmeliyiz. Gerekirse şehirlerarası bağlantıların önü kesilmeli. Aynı tedbirler alınırsa yine aynı şey olacak, bir sonraki hafta da yine aynı olacak. Vaka sayısı yüksek ve diğer illere göre oran yukarıda olan bu 4 ilin arasındaki ilişkiler sınırlandırılmalı, daha kati tedbirler alınması lazım. Gerekirse ‘bölgesel karantina’ da düşünülebilir" diye konuştu.

'Samsun ve Rize için özel tedbirler gerekiyor'

KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın da, koronavirüsün kuluçka dönemi olduğunu hatırlatarak, nüfus oranlı en yüksek rakamlara sahip şehirlerden Samsun ile Rize arasında bölgesel olarak özel tedbirler uygulanması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Aydın, "Bunun yapılmaması durumunda Türkiye’yi de riske edebileceğini göz önünde bulundurmak lazım. İnsanlar niçin maske, mesafe ve hijyen davranışlarına uyacak davranışlarda bulunmuyor ve buna en büyük etki eden parametreler ne ise ortaya koymak gerekiyor" diye konuştu.

'Kuluçka döneminden sonra vaka sayısı yeniden yükselebilir'

Karadeniz sahili boyunca yerleşim alanlarının birbirine yakın olması nedeniyle yoğun hareketliliğin yaşandığını kaydeden Prof. Dr. Aydın, "Doğu Karadeniz’de Eğer bu yasakları bir bölgede uygular da, Karadeniz sahili boyunca diğer şehirlerde uygulamazsanız kuluçka döneminden sonra tekrar aynı sayıya gelebiliriz. Tam kapanmayı Samsun’dan Rize’ye kadar istiyorum. Aksi halde tekrar olarak aynı sonuçlara kısa süre içerisinde çıkabileceğimizi düşünüyorum. 15 günlük bir kapanmanın bu bölge için masaya yatırılıp değerlendirilmesi gerekir" dedi.