İmamoğlu, Beşiktaş tribününün 'Her şey çok güzel olacak' tezahüratını paylaştı

İBB Başkanı İmamoğlu, Beşiktaş tribününün 'Her şey çok güzel olacak' tezahüratını "Atacağımız her gol pandemiye gelsin. Hep beraber olmayı; omuz omuza, yan yana olmayı çok özledik" notuyla paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu'nda taraftarların "Her şey çok güzel olacak" tezahüratını söylediği bir videoyu paylaştı.

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Atacağımız her gol pandemiye gelsin. Hep beraber olmayı; omuz omuza, yan yana olmayı çok özledik. Tribünlerin sesi, gelecek güzel günlerin habercisi olsun.

Atacağımız her gol pandemiye gelsin🙏



Hep beraber olmayı; omuz omuza, yan yana olmayı çok özledik. Tribünlerin sesi, gelecek güzel günlerin habercisi olsun. pic.twitter.com/juUSHpxwK2 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 22, 2021

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