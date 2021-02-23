İmamoğlu, Beşiktaş tribününün 'Her şey çok güzel olacak' tezahüratını paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu'nda taraftarların "Her şey çok güzel olacak" tezahüratını söylediği bir videoyu paylaştı.
İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Atacağımız her gol pandemiye gelsin. Hep beraber olmayı; omuz omuza, yan yana olmayı çok özledik. Tribünlerin sesi, gelecek güzel günlerin habercisi olsun.
Atacağımız her gol pandemiye gelsin🙏— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 22, 2021
Hep beraber olmayı; omuz omuza, yan yana olmayı çok özledik. Tribünlerin sesi, gelecek güzel günlerin habercisi olsun. pic.twitter.com/juUSHpxwK2
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