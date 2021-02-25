Sabah yazarı: Bilim Kurulu veya Koca ne derse desin, AK Parti kongrelerindeki kalabalıklara bunların güçleri yetmiyor

Sabah gazetesi başyazarı Barlas, bugünkü yazısında, "Bilim Kurulu veya Fahrettin Koca ne derse desin, AK Parti kongrelerindeki kalabalıklara bunların güçleri yetmiyor. Ama ellerinde 'Ya 3'üncü dalga gelirse' silahı var ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda suskun kalıyor" görüşünü dile getirdi.

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, bugünkü "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu şimdi de ‘Ya 3’üncü dalga gelirse’ şarkısını söylüyor..." yazısında pandemi tedbirlerini ve Bilim Kurlu'nun önerileri değerlendirdi.

"Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun 83 milyon kişinin yaşamına ipotek koyması süreci hem uzadı hem de tadı kaçtı... 'Artık ev hapisleri galiba sona eriyor' diye konuşulurken 'Acaba Sağlık Bakanı Fahrettin Koca buna ne der?' sorusu akla geliyor" ifadelerini kullanan Barlas, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Aslında Bilim Kurulu veya Fahrettin Koca ne derse desin, AK Parti kongrelerindeki kalabalıklara bunların güçleri yetmiyor. Ama ellerinde 'Ya 3'üncü dalga gelirse' silahı var ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda suskun kalıyor."