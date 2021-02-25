Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı bir haftadır düşüşte

Rusya’da son 24 saat içinde 11 bin 198 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Salgın boyunca ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 4 milyon 212 bin 100'e çıktı.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamaya göre, Rusya'da günlük vaka sayısı 11 bin 198 artarak 4 milyon 212 bin 100’e yükseldi.

Vaka sayıları üst üste yedi gündür azalırken, gün içinde en çok vaka başkent Moskova’da (1406) görüldü. Başkentin ardından 911 vaka sayısı ile St. Petersburg geliyor. Pandemi süresince sadece Moskova’da kaydedilen toplam vaka sayısı ise 973 bin 578.

Son 24 saat içinde 446 kişi Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybederken, pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı 84 bin 876 olarak belirlendi.

Gün içinde can kaybının en çok görüldüğü şehir ise St. Petersburg oldu. Kentte 48 kişi hayatını kaybetti.

Ülke genelinde son bir gün içinde 16 bin 102 kişi, şimdiye kadar 3 milyon 767 bin 664 kişi iyileşti.

Dünyada ise salgın boyunca 112.5 milyon kişi Kovid-19’a yakalandı. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, hastaların çoğu ABD (28.3 milyon), Hindistan (11 milyon), Brezilya (10.3 milyon) ve İngiltere'de (4.1 milyon) kaydedildi. Rusya beşinci sırada yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, 15-21 Şubat tarihleri arasında dünyadaki koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı yüzde 20 oranında azaldı.