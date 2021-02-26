Ankara'da IŞİD operasyonu: Yabancı uyruklu 7 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çatışma bölgeleriyle irtibatı bulunan IŞİD mensubu 7 Irak ve Suriye uyruklunun gözaltına alınmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanması ile arama ve el koyma işlemlerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi.