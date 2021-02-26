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    Çavuşoğlu - Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman

    Çavuşoğlu, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman'la görüştü: Konut inşaatında Türk firmalarını tavsiye edebilirim

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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan'ın Bosna Hersek'teki rolünü çok önemli bulduğunu belirterek, "O nedenle Türkiye-Hırvatistan-Bosna Hersek üçlü mekanizmamızı liderler düzeyine çıkarma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

    Çavuşoğlu, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman'la görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

    Hırvatistan ziyaretiyle, ikili ilişkilerde temasların daha sık ve düzenli olması gerektiğinin ortaya çıktığını belirten Çavuşoğlu, "Her seviyede karşılıklı ziyaretlerin, aynı şekilde var olan mekanizmaların, siyasi istişareler, konsolosluk istişareleri ve Karma Ekonomik Komisyon gibi mekanizmaların düzenli bir şekilde işlemesi gerektiğini bugün fark ettik" dedi. 

    Çavuşoğlu, Hırvatistan programı kapsamında 2020'nin son haftasında depremin vurduğu Petrinja bölgesini ziyaret ettiklerini hatırlattı.

    Hırvatistan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

    "Geçen sene İzmir'de deprem olduğunda beni ilk arayan Dışişleri Bakanı Gordan'dı ve Hırvatistan olarak Türkiye'ye her türlü desteği vereceklerini söylediler. Bu bizi çok mutlu etti. Bizde bir söz var, muhakkak Hırvat dilinde de vardır; Dost kara günde belli olur. Biz de bu anlayışla Petrinja bölgesindeki depremden sonra tüm kurumlarımızla ve iş insanlarımızla birlikte dost Hırvatistan'a ve halkına elimizden gelen yardımı yapmak istedik." 

    Çavuşoğlu, Petrinja'da Türkiye'nin yardımlarının ulaştığı vatandaşların da memnuniyetlerini dile getirdiğini ifade ederek, "Elbette bazı doğal afetleri engellememiz mümkün değil ama hazır olmamız gerekiyor. Biz depremden çok çeken bir ülke olarak Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılay ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gibi kurumlarımız ve insani yardım kuruluşlarımızla hem Türkiye'de hem de herhangi bir ülkede bir afet olduğunda hemen ilk adımı atan ülke oluyoruz." ifadelerini kullandı. 

    'Hırvatistan devleti ve hükümeti bizim firmalarımıza güveniyor ve destekliyor'

    Mevkidaşıyla ikili ilişkileri enine boyuna değerlendirdiklerini ve geleceğe yönelik çok önemli fırsatların olduğunu gördüklerini belirten Çavuşoğlu, "Pandemiye rağmen ticaretimiz düşmedi hatta artış var. Dolayısıyla 1 milyar dolar hedefine kısa süre içinde ulaşabiliriz." dedi.

    Çavuşoğlu, Türk firmalarının Hırvatistan'a büyük ilgi gösterdiğine dikkati çekerek, "En büyük Türk firmalarının Hırvatistan'a büyük ilgi gösterdiğini görüyoruz. Bunun iki sebebi var. Hırvatistan önemli fırsatlar sunuyor ve Hırvatistan devleti ve hükümeti bizim firmalarımıza güveniyor ve destekliyor." diye konuştu. 

    Bugünkü görüşmelerinde bölgesel konuları da ele aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, mevkidaşı Radman'a Suriye, Libya, Yukarı Karabağ, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularındaki son gelişmeler hakkında bilgi verdiğini söyledi.

    'Türkiye-Hırvatistan-Bosna Hersek üçlü mekanizmamızı liderler düzeyine çıkarma kararı aldık'

    Çavuşoğlu, Batı Balkanlar'daki durumu ve özellikle de Bosna Hersek'i de birlikte ele aldıklarını belirterek, "Hırvatistan'ın Bosna Hersek'teki rolünü çok önemli buluyoruz. O nedenle Türkiye-Hırvatistan-Bosna Hersek üçlü mekanizmamızı liderler düzeyine çıkarma kararı aldık." dedi. 

    Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini değerlendirdiklerini de aktaran Çavuşoğlu, Türkiye-AB ilişkilerinde her zaman pozitif gündemi desteklemesi dolayısıyla Hırvatistan'a ve mevkidaşı Radman'a teşekkür etti. 

    Çavuşoğlu, bu yıl mevkidaşıyla birbirlerini görmeleri için önemli fırsatların olacağına işaret ederek, "Güney Doğu Avrupa Ülkeleri zirvesini ve Dışişleri Bakanları toplantısını 17-19 Haziran tarihlerinde Antalya'da gerçekleştireceğiz. Bir önceki gayriresmi toplantıydı. Ayrıca Antalya Diplomasi Forumu'nu da o tarihlerde gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

    'Türk firmaları kalitenin yanında işini çok hızlı bitiriyor'

    Çavuşoğlu, Türkiye'nin depreme ilişkin acı tecrübelerinin olduğunu belirterek, "Doğal afetlerin hepsini engelleyemeyebiliriz ama hazırlıklı olmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

    Türkiye'de AFAD gibi kuruluşların hayata geçirildiğini ve bunun faydasını sadece Türkiye'de değil, bu tür afetlerin olduğu ülkelere yardım ulaştırırken de gördüklerini dile getiren Çavuşoğlu, afetlerden çok çeken bir ülke olarak Türkiye'nin, tüm tecrübelerini dost Hırvatistan'la paylaşabileceğini söyledi.

    Çavuşoğlu, Hırvatistan devletinin ve hükümetinin deprem bölgesindeki halka ve o bölgenin tekrar inşasına yönelik çalışmalarını takdir ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

    "Diğer alanlarda olduğu gibi buraların yeniden inşası, özellikle konut inşaatında Türk firmalarını tavsiye edebilirim. Çünkü Türk firmaları kalitenin yanında işini çok hızlı, zamanından önce bitirdiği için, Türkiye'de de şimdi deprem bölgelerinde konutları dağıtmaya başladık. İzmir'de en son deprem olan bölgede de ağustos ayında konutlar dağıtılacak. Tabii takdir kendilerinin, Türk firmalarıyla çalışırlarsa işler daha hızlı biter."

    Çavuşoğlu, Hırvatistan hükümetinin de kararlılıkla bölgeyi takip ettiğini ve halkın da bunu gördüğünü belirtti.

     

    Etiketler:
    Bosna Hersek, İzmir, Deprem, Gordan Grlic Radman, Mevlüt Çavuşoğlu
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