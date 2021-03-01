Ankara Büyükşehir Belediyesi, iş yeri kapanan esnafa üçüncü kez nakit ödeme yapacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, salgın nedeniyle kapanan sektör çalışanlarından olup da kendilerine başvurmuş olanlara üçüncü kez nakit ödemesi yapılacağını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, salgın nedeniyle kapanan sektör çalışanlarından olup da kendilerine başvurmuş olanlara üçüncü kez nakit ödemesi yapılacağını duyurdu.

ANKA'nın aktardığı habere göre Yavaş, pandemi nedeniyle kapanan sektör temsilcileri ve çalışanlarından Büyükşehir Belediyesi'ne başvuran 16 binden fazla kişiye, üçüncü kez 500 TL nakit desteği sağlanacağını ve esnaf ile çalışanların hesaplarına 150 TL ekmek parası desteğinin de ek olarak yatırılacağını açıkladı.

Pandemi döneminde işletmelerini kapatmak zorunda kalan esnafımız ve çalışanları için esnaf destek paketimizin 3. aşamasına bu hafta başlıyoruz.



Bu kapsamda belediyemize başvuran esnaflarımıza ve çalışanlarına 500 TL nakit, 150 TL de ekmek desteğinde bulunacağız. pic.twitter.com/6ScuNbiLoi — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 1, 2021

Gelirinden mahrum kalan esnaf ve çalışanlara, Yavaş adına Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen konuyla ilgili mesaj şöyle:

“Büyükşehir Belediyemiz tarafından bu hafta içi adınıza üçüncü kez 500 TL+150 TL (ekmek parası) nakdi destek yatırılacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak, bu süreçte imkanlarımız ölçüsünde esnafımızın yanında olmaya ve gücümüz yettiğince destek olmaya gayret gösterdik. Bundan sonra da sizlerin ve darda kalan tüm hemşehrilerimizin her koşulda yanında olmaya devam edeceğiz. Bu zorlu süreci dayanışma içerisinde aşacak, hep birlikte başaracağız."

Yavaş, sosyal medya hesabından da yaptığı açıklamada, "Pandemi döneminde işletmelerini kapatmak zorunda kalan esnafımız ve çalışanları için esnaf destek paketimizin 3. aşamasına bu hafta başlıyoruz. Bu kapsamda belediyemize başvuran esnaflarımıza ve çalışanlarına 500 TL nakit, 150 TL de ekmek desteğinde bulunacağız" dedi.