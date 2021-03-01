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    Recep Tayyip Erdoğan

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afganistan'daki gelişmeler, bölgenin güvenlik ve istikrarıyla da yakından ilişkili

    © İHA / ALİ GÖZETEN
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Afganistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye bir mesaj gönderdi. Erdoğan, Türk tarihinde Afganistan'ın, Kurtuluş Savaşı'nda verdiği destek ve TBMM hükümetini tanıyan ilk ülkelerden biri olması nedeniyle özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye ile Afganistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye gönderdiği mesaj, Afganistan'da düzenlenen kutlama töreninde Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul tarafından okundu.

    Mesajında iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin 100 yıllık bir geçmişi olsa da iki millet arasındaki kardeşlik bağlarının daha eskiye uzandığını belirten Erdoğan, "İki millet, Mevlana'nın hoşgörü anlayışı etrafında birleşen ortak bir tarih ve kültürü paylaşıyor" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan, bu ilişkilerin her alanda geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasının gerekliliğine dikkat çektiği mesajında, "Afganistan'ın Türk milletinin kalbinde her zaman özel bir yeri vardır. Bu sevgi, Selçuklu İmparatorluğuyla başladı ve Cumhuriyet'in ilanından sonra daha da gelişti. İki ülke de iyi ve kötü günde her zaman birbirinin yanında yer aldı" değerlendirmesinde bulundu.

    'Afganistan camilerinde edilen dualar bugün hala hafızamızdadır'

    Erdoğan'ın mesajında, Türk tarihinde Afganistan'ın Kurtuluş Savaşı'nda verdiği destek ve TBMM hükümetini tanıyan ilk ülkelerden biri olması nedeniyle özel bir yere sahip olduğu bilgisi de yer aldı.

    Türkiye'nin Kabil'de büyükelçilik açan ilk ülke olduğunu ifade eden Erdoğan, "Tarihimizin en önemli figürlerinden Medine Müdafaası kahramanı Fahrettin Paşa'nın Kabil'e büyükelçi olarak atanması, aramızdaki özel bağın bir başka tezahürüdür" ifadelerini kullandı.

    "Kurtuluş Savaşı zaferimiz sonrası Afganistan camilerinde edilen dualar bugün hala hafızamızdadır" ifadelerine yer veren Erdoğan, Cumhuriyet'in ilanıyla ikili ilişkilerin daha da geliştiğini kaydetti.

    Bu dönemde birçok öğretmen, doktor ve subayın Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla Afganistan'a gittiğine ve ülkede modern kurumların inşasında görev aldıklarına vurgu yapan Erdoğan, "Bu doktorlardan Kamil Rıfkı Urga, uzun yıllar Afganistan'da hizmet verdi ve Kabil Tıp Fakültesinin temellerini attı" ifadelerini kullandı.

    'Afganistan'a yaptığımız kalkınma desteği 1.1 milyar doları aştı'

    Erdoğan, Türkiye'nin Afganistan'da yürüttüğü kalkınma yardımlarına da değinerek şöyle devam etti:

    "Türkiye, bugün de Afganistan'ın yanında duruyor. Afganistan'a yaptığımız kalkınma desteği 1.1 milyar doları aştı. Bu miktar ülkemizin bir ülkeye sağladığı en büyük kalkınma yardımları arasında yer alıyor. Eğitim, sağlık ve altyapıya yönelik projelerimiz Afgan halkının hayatlarına dokunuyor. Dört binden fazla öğrenci bugüne kadar ülkemizde eğitim gördü. Sağladığımız burslar, iki ülke arasında kardeşlik köprüleri inşa ediyor."

    Türkiye'nin, NATO Kararlı Destek Misyonu kapsamında Afganistan'ın güvenlik ve istikrarına da destek verdiğine vurgu yapan Erdoğan, "Afganistan'daki gelişmeler bölgenin güvenlik ve istikrarıyla da yakından ilişkilidir. Dost ve kardeş Afganistan'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. 40 yıldan uzun süredir devam eden çatışmaları sona erdirmeyi hedefleyen barış sürecinin başarıya ulaşmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Eşref Gani, Kabil, TBMM, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan, Türkiye
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