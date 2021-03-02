Prof. Şenol: Açılmalar ve kapanmalarda bilime, kanıta dayalı verilerin izi bulunmamaktadır

Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin iller bazında kademeli olarak gevşetilmeye başlanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bu konudaki yol haritasını kişisel Twitter hesabında yorumlayan Şenol, ilk olarak "Açılmalar ve kapanmalarda bilim ve kanıta dayalı verilerin izi bulunmamaktadır. Burada rengarenk boyanmış haritadaki veriler, yalnızca salgının bölgeler arasında farklılıklar gösterdiğini kabaca göstermektedir. Yapılması gereken test sayısı, yapılanın en az 4 katı olmalıdır" dedi.

2 .Güvenli açılış için ;

Haftalık insidans <100 binde 10 olacak, bizim nüfusa göre bulmamız gereken haftalık rakam 8000 olmalı , biz bu rakamı gün için buluyoruz yani olması gerekenin 8-9 katı

Güvenli rakama ulaşmak için en az 400.000 test yapmamız gerek — Esin Davutoğlu Şenol (@esenol) March 2, 2021

"Güvenli açılış için; Haftalık insidans <100 binde 10 olacak, bizim nüfusa göre bulmamız gereken haftalık rakam 8000 olmalı, biz bu rakamı gün için buluyoruz yani olması gerekenin 8-9 katı güvenli rakama ulaşmak için en az 400.000 test yapmamız gerek" ifadesini kullanan Şenol, şöyle devam etti:

"Bulaşma hızı artan bir salgında, dünya sıralamasında aşılama birincisi olsanız bu hızda aşılama ile koruyuculuğu 42 günde gelişen bir aşı ile salgına etki edemezseniz.

Veri ve şeffaf veri gerekli. Salgın yokmuş gibi yaparak ödenecek bedellerin ne olduğunu Eylül- Mart arası dönemdeki ölümler ve kontrol edilemeyen salgının hayata etkisi ile tecrübe ettik.

4. Veri ve şeffaf veri gerekli

✅Salgın yokmuş gibi yaparak ödenecek bedellerin ne olduğunu Eylül- Mart arası dönemdeki ölümler ve kontrol edilemeyen salgının hayata etkisi ile tecrübe ettik — Esin Davutoğlu Şenol (@esenol) March 2, 2021