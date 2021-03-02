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    Süleyman Soylu

    İçişleri Bakanı Soylu: 2021'i afet eğitim yılı olarak ilan ettik

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    İçişleri Bakanı Soylu, "2021 yılını afet eğitim yılı olarak ilan ettik. 51 milyon insana ulaşacağız" dedi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2020 yılının afetler, özellikle de deprem açısından üzücü olaylara sahne olduğunu, aslında yeni bir şey yaşanmadığını, sadece birtakım döngülerin tekrarıyla karşılaşıldığını ifade etti.

    Türkiye'nin 1999'u, afet yönetiminde bir milat kabul ettiğini ancak 1900-2000 yılları arasında Türkiye'de 70 adet büyük ve yıkıcı deprem yaşandığını hatırlatan Soylu, "1939 Erzincan depremindeki can kaybı 33 bin kişi, 1943 Tosya Ladik depreminde can kaybı 4 bin kişi, 1976 Van Çaldıran depreminde can kaybı 3 bin 840 kişidir. Bunların haricinde 1914 Burdur, 1944 Bolu,1975 Lice, 1983 Erzurum, 1992 Erzincan depremleri de bu yıkıcı depremlerden birkaçıdır" dedi.

    Milattan önce 200 ile milattan sonra 1900 yılları arasında Türkiye ve çevresinde ciddi hasara sebebiyet vermiş 1175 depremin tarihçilerin kayıtlarında yer aldığını aktaran Soylu, bu depremlerden en fazla etkilenen ilin ise 214 sarsıntı ile İstanbul olduğunu söyledi.

    'Önümüzde 50 veya 100 yıllık bir zaman, ne yazık ki yoktur'

    Yapılan tüm bilimsel tahlil ve tahminlerin, değerlendirmelerin, eldeki verilerin, İstanbul veya civarında, büyük ve yıkıcı bir depremin uzak olmadığını gösterdiğini vurgulayan Soylu, "Elbette ki zamanı belli değil ama herkes bilmelidir ki önümüzde 50 veya 100 yıllık bir zaman, ne yazık ki yoktur" dedi.

    Süleyman Soylu, Türkiye'de 1999 tarihinden sonra, deprem konusunda hem strateji hem de fiili sonuç üretme anlamında, çok ciddi adımlar atıldığını aktararak, "1999 depremi elbette ki bizim için bir milat. Ondan sonra Türkiye birçok adımı peşi sıra atmasını bildi. Türkiye kapasitesini geliştirdi. Hırvatistan'da deprem oldu ilk müdahale ekiplerini biz gönderdik. Çünkü depremin sıkıntısını ve acısını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

    Türkiye İdlib'de 52 bin ev yaptı

    Türkiye'nin şu anda İdlib'de 30-45 metrekare arasında, içinde iki odası, bir salonu ve mutfağı olan 52 bin ev yaptığını anlatan Soylu, bunun o insanları, karşı karşıya kaldıkları yoksulluktan kurtarmak ve yeni bir göç dalgasının önüne geçebilmeyi temin edebilmek için ortaya konulan bir proje olduğunu aktardı.

    Her şeyden önce bugün afet meselesine, "afet öncesi-afet anı müdahale-afet sonrası iyileştirme" olmak üzere üç aşamalı olarak baktıklarını ifade eden Soylu, bu aşamaların her birine ait strateji planlarını, dijital altyapıları ve fiziki kapasiteleri ürettiklerini söyledi.

    'Avrupa'nın ikinci büyük deprem gözlem istasyon ağına sahibiz'

    Tüm bu politikaların da AFAD çatısı altında yürütüldüğünü bildiren İçişleri Bakanı Soylu, şunları kaydetti:

    "Bu sayede afet yönetiminde çıktı üreten tüm kurumlar, üniversitelerden sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm yapılarla, eşgüdüm içinde birlikte çalışma imkanı bulmuş oluyoruz. Türkiye bugün afet müdahale kapasitesi anlamında Batı'daki gelişmiş ülkeler seviyesindedir. Bu da gayet normaldir çünkü bizim afet riskimiz Avrupa'dan genel anlamda fazla olduğu için bu alanda daha hızlı ve stratejik davrandık. Bugün Avrupa'nın ikinci büyük deprem gözlem istasyon ağına sahibiz. AFAD Başkanlığ'ımızın tüm Türkiye'de 27 adet lojistik, 55 adet de destek deposu var ve bunları ülke sathına etki alanlarına göre dağıttık. Kısa adı TAMP olan Türkiye Afet Müdahale Planı'nı oluşturduk. 2020'deki bütün afetlerde başarıyla uyguladık."
    Etiketler:
    Erzincan, Deprem, İSMEP, İstanbul, Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı
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