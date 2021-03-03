Eşi oğlu tarafından öldürülen baba: 'Keşke ben ölseydim, artık yaşamamın bir anlamı kalmadı'

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şizofreni hastası olduğu ileri sürülen 26 yaşındaki bir adam, tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü. Baba Arif Aktürk ise, "Bir tarafta oğlum, bir tarafta karım. Keşke o ölmeseydi, ben ölseydim. Artık yaşamamın bir anlamı kalmadı" dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şizofreni hastası olduğu iddia edilen 26 yaşındaki Bahadır Aktürk'ün, çıkan tartışmada boğazını bıçakla keserek öldürdüğü annesi Sultan Aktürk'ün cenazesi morgdan alındı. 39 yıllık eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Arif Aktürk, "Bir tarafta oğlum, bir tarafta karım, 39 yıllık eşim. Bir fiske vurmadım, melek gibi bir kadındı, keşke o ölmeseydi, ben ölseydim. Artık yaşamamın bir anlamı kalmadı" dedi.

Manavgat'ın Kumköy Mahallesi'nde ailesi ile yaşayan ve şizofreni hastası olduğu belirtilen Bahadır Aktürk, kendilerine ait markette annesi Sultan Aktürk ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bahadır Aktürk, bıçakla Sultan Aktürk'ün boğazını kesti. Çığlık seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Sultan Aktürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Acı haberi alıp olay yerine gelen Sultan Aktürk'ün yakınları tarafından darp edilen Bahadır Aktürk, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak, tedavisi için özel hastaneye götürüldü. Burada yapılan müdahalede vücudunda ciddi darp izleri ve kırıklar bulunduğu belirlenen Aktürk, daha sonra Antalya'ya sevk edildi. Sultan Aktürk'ün cenazesi ise yapılan inceleme sonrası Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

'Gittiğimde her şey olup bitmişti'

Sultan Aktürk'ün cenazesini almaya eşi Arif Aktürk geldi. Adli Tıp Kurumu morguna gelen Arif Aktürk, "Olay olduktan sonra ben gittim, gittiğimde her şey olup, bitmişti. Yapacak bir şeyim yok, bir tarafta oğlum, bir tarafta karım, 39 yıllık eşim. Bir fiske vurmadım, melek gibi bir kadındı, keşke o ölmeseydi, ben ölseydim. Artık yaşamamın bir anlamı kalmadı" ifadelerini kullandı.

Cenaze Manavgat'a götürüldü

Yapılan otopsinin ardından Arif Aktürk ve yakınlarının teslim aldığı Sultan Aktürk'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'ne götürüldü.