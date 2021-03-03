Eşi oğlu tarafından öldürülen baba: 'Keşke ben ölseydim, artık yaşamamın bir anlamı kalmadı'

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şizofreni hastası olduğu iddia edilen 26 yaşındaki Bahadır Aktürk'ün, çıkan tartışmada boğazını bıçakla keserek öldürdüğü annesi Sultan Aktürk'ün cenazesi morgdan alındı. 39 yıllık eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Arif Aktürk, "Bir tarafta oğlum, bir tarafta karım, 39 yıllık eşim. Bir fiske vurmadım, melek gibi bir kadındı, keşke o ölmeseydi, ben ölseydim. Artık yaşamamın bir anlamı kalmadı" dedi.
Acı haberi alıp olay yerine gelen Sultan Aktürk'ün yakınları tarafından darp edilen Bahadır Aktürk, jandarma ekiplerince gözaltına alınarak, tedavisi için özel hastaneye götürüldü. Burada yapılan müdahalede vücudunda ciddi darp izleri ve kırıklar bulunduğu belirlenen Aktürk, daha sonra Antalya'ya sevk edildi. Sultan Aktürk'ün cenazesi ise yapılan inceleme sonrası Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
'Gittiğimde her şey olup bitmişti'
Sultan Aktürk'ün cenazesini almaya eşi Arif Aktürk geldi. Adli Tıp Kurumu morguna gelen Arif Aktürk, "Olay olduktan sonra ben gittim, gittiğimde her şey olup, bitmişti. Yapacak bir şeyim yok, bir tarafta oğlum, bir tarafta karım, 39 yıllık eşim. Bir fiske vurmadım, melek gibi bir kadındı, keşke o ölmeseydi, ben ölseydim. Artık yaşamamın bir anlamı kalmadı" ifadelerini kullandı.
Cenaze Manavgat'a götürüldü
Yapılan otopsinin ardından Arif Aktürk ve yakınlarının teslim aldığı Sultan Aktürk'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'ne götürüldü.
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