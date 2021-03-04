YouTuber Danla Bilic, 8 Mart Kadınlar Günü için İmamoğlu'yla röportaj yaptı: 'Zor sordum'

İBB Başkanı İmamoğlu, YouTube fenomeni Danla Bilic ile 8 Mart Kadınlar Günü' için bir araya geldi. Kanalı için hazırladığı videoda İmamoğlu'na kadınlar hakkında sorular soran Bilic, sosyal medya hesabından, "Ekrem İmamoğlu başkanıma zor sordum, o cevaplarken zorlandı mı yakında YouTube 'da yayında" diye yazdı.

‘8 Mart Kadınlar Günü’ için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geleceklerini duyuran YouTube fenomeni Danla Bilic, İmamoğlu ile dün buluştuğunu açıkladı.

Bilic, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden buluşma sonrası fotoğraf paylaştı. Bilic, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü için aslında her gün için başkanıma zor sordum, o cevaplarken zorlandı mi yakında YouTube’da yayında."

Bu gönderiyi Instagram'da gör Danla (@danlabilic)'in paylaştığı bir gönderi

Paylaşım sonrası Bilic’e takipçilerinden ve ünlü isimlerden binlerce yorum ve beğeni geldi. Bilic, YouTube kanalı için hazırladığı videoyu 8 Mart’ta paylaşacak.

8 Mart Dunya Kadinlar Gunu icin aslinda her gun icin @ekrem_imamoglu baskanima zor sordum, o cevaplarken zorlandi mi yakinda youtube'da yayinda pic.twitter.com/jiNhlxSY8U — danla the yargi machine (@danlabilic) March 3, 2021

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Bilic, geçen günlerde sosyal medya hesabından "8 Mart Dunya Kadinlar Günü'nde biz kadınlar için Ekrem İmamoğlu başkanımla bir araya geliyoruz, soruları birlikte hazırlayalım mı? Ne sormak isterdiniz?" paylaşımıyla buluşma haberini duyurmuştu.