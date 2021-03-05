Arazide bulduğu gök taşlarına 200 bin dolar istiyor

Tokat'ın Artova ilçesinde çobanlık yapan Nurullah Afacan, arazide hayvan otlatırken, bulduğu gök taşlarını satılığa çıkardı. Yapılan tahlilde 17 farklı element içerdiği belirlenen, toplamı 70 kiloyu bulan gök taşları için Afacan, 200 bin dolar fiyat biçti.

Artova ilçesine bağlı Kayaönü köyünde yaşayan, evli ve 3 çocuk babası Nurullah Afacan, 3 ay önce arazide hayvanlarını otlatırken, koyunlardan birinin ayağı, yosun kaplamış taşa takıldı.

Taşın diğerlerinden farklı olduğunu anlayan Afacan, eline alarak, incelemeye başladı.

Taşta 17 farklı element tespit edildi

Gök taşı olabileceğini düşünen Afacan, taştan parça alarak, Ege Üniversitesi Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne gönderdi. Burada yapılan testlerde, taşta 17 farklı element tespit edilirken, gök taşı olduğu tescillendi. Afacan, taşı bulduğu yere giderek yan bölgede benzer taşlar buldu.

Toplam ağırlığı 70 kiloyu bulan taşları 200 bin dolara satılığa çıkaran Nurullah Afacan, şunları söyledi:

'Bize 180 bin dolar teklif ettiler'

"Koyunlardan birinin ayağı taşa takıldı. Taş ters çevrildi. Normalde taşın yüzeyi yosun tutmuştu. Taşı elime aldığımda parlaklığı ve doğaya uyumlu olmadığını fark ettim. Elime aldım bunun gök taşı olduğunu düşündüm. Bundan bir parça tahlil için üniversiteye gönderdim. Tahlil sonuçları geldi. Gök taşı olduğu ortaya çıktı. Bu taşı bulduğumuz alana tekrar gittik. Kırık parçalarını topladık. 500 metrekare alanda diğer parçalarını da bulduk. Şu anda 5- 6 çeşit elimizde taş var. Bu taş camı, aynayı kesiyor. Diğer taşlarımıza tahlil yaptırmadık. Taşın üzerine düşenler taşı yakmış. Toprağın üzerine düşenler kırılmamış, toprağa gömülmüştü. Şu an müşteri var. Biz 200 bin dolar fiyat verdik. Bize 180 bin dolar teklif ettiler. Henüz kimseye vermedik"