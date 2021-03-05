Ankara'da ekmek zammı iptal edildi

Ankara Valiliği, ekmeğe yapılan 25 kuruşluk zammı iptal etti.

Ankara'da ekmeğe uygulanan 25 kuruşluk zam iptal edildi.

Buna göre, ekmek 1.5 lira olan eski tarifeden satılmaya devam edilecek.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ankara Ticaret Odası tarafından Valiliğimize gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifelerinde yapılmak istenen zam oranına, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Valiliğimizce yapılan itiraz komisyonda değerlendirilmiş ve komisyonca Ankara Ticaret Odası'nın gönderdiği tarife iptal edilmiştir.

Yine ilgili mevzuat çerçevesinde, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Valiliğimize gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifelerine yaptığımız itiraz da komisyonda değerlendirilmiş ve komisyonca itirazımız oy çokluğu ile reddedildiği için Valiliğimizce yasal yetkimiz kullanılarak adı geçen tarifeye yönelik Ticaret Mahkemesi'nde itiraz davası açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ne olmuştu?

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada fırıncıların daha fazla zarar etmemesi için ekmek fiyatlarına yaklaşık yüzde 16 zam yapıldığını bildirmişti. Alnıaçık, "Zamla Ankara'da 1,5 lira olan 200 gram ekmek satış fiyatı bugün itibarıyla 1,75 liraya yükseldi" şeklinde konuşmuştu.

Zam sonrasında Ankara Valiliği devreye girmişti. Vali Vasip Şahin, Fırıncılar Odası ile yapılacak toplantılar sonrasında ortak bir karara varmaya çalışacaklarını söyledi. Şahin, uzlaşı olmaması durumunda ise yargı yoluna gideceklerini açıklamıştı.