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    Adana / Çilem Doğan

    Çilem Doğan: Kendimi savunmasaydım, Pınar ya da Özgecan gibi hayattan kopacaktım

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    Sputnik Türkiye
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    Adana'da, kendisini fuhuşa sürüklemek isteyen ve şiddet uygulayan eşini öldüren Çilem Doğan, Yargıtay'dan çıkacak kararı bekliyor. Doğan, "O gün eğer kendimi, hayatımı savunmuş ve can derdine düşmüş olmasaydım, bugün Emine Bulut, Pınar Gültekin, Özgecan Aslan gibi nice kadınlardan biri olacaktım" dedi.

    Adana'da, şiddet gördüğünü, kendisini fuhuşa sürüklemek istediğini iddia ettiği eşi Hasan Karabulut'u tabancayla vurarak öldürüp, 15 yıl hapis cezası alan ve ardından kefaletle serbest bırakılan Çilem Doğan’ın, dosyasının Yargıtay süreci devam ediyor.

    Süreç hakkında açıklamalarda bulunan Doğan, cezası onanırsa tekrardan cezaevine gireceğini belirterek, "Cezaevine girmekten korkmuyorum. Fakat gerçekten suç işleyen insanların cezaevine girmesi taraftarıyım. O gün eğer kendimi, hayatımı savunmuş ve can derdine düşmüş olmasaydım, bugün Emine Bulut, Pınar Gültekin, Özgecan Aslan gibi nice kadınlardan biri olacaktım" dedi.

    Çilem Doğan, 2013 yılında evlendiği 1 çocuğunun babası Hasan Karabulut'u, şiddet gördüğü ve kendisini fuhuşa sürüklemek istediği gerekçesiyle 8 Temmuz 2015'te tabancayla vurarak öldürdü.

    Tutuklanan Çilem Doğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tahrik ve iyi hal indirimi' ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Çilem Doğan'ın avukatı 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesi için talepte bulundu.

    Mahkeme heyeti ise Çilem Doğan'ı 20 Haziran 2016'da 50 bin TL kefaletle tahliye etti. Dava ise Yargıtay'a gönderildi, ancak henüz karar verilmedi. Yargıtay eğer Doğan’ın cezasını onarsa genç kadın 15 yıl hapis cezası nedeniyle tekrardan cezaevine girecek.

    'Tekrar cezaevine girmek istemiyorum'

    Yaşadıklarına tüm Türkiye’nin şahit olduğunu ve bugüne kadar yanında olan herkese çok teşekkür ettiğini kaydeden Çilem Doğan, süreç hakkında konuştu ve Yargıtay’ın vereceği kararı beklediğini belirtti.

    Doğan "Ben yargının adil bir karar vereceği yönünde umutluyum. Bütün kadınların ve kızımın adına mücadele ediyorum. İş yerinde, sokakta, otobüste evinde mücadele eden kadınları selamlıyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Yaşamın olduğu her yerde kadın vardır. Kadınların ölmediği bir dünya diliyorum" ifadelerini kullandı.

    'Ölüm korkusuyla çaresiz kalmış bir kadının son hamlesi'

    Mahkemenin, müvekkili Çilem Doğan hakkında 'tahrik altında kasten öldürme' suçundan verdiği 15 yıllık cezaya mahkeme başkanının muhalefet şerhi koyduğunu hatırlatan Avukat İsa Ayanoğlu, bu şerhin doğrultusunda cezaya itiraz ettiklerini belirtti. Çilem Doğan'ın tahliye olduğu günden bu yana dışarıda hayatını sürdürdüğünü kaydeden Ayanoğlu, şöyle konuştu:

    "Bu konuyla ilgili şu anda Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi’nde inceleme devam ediyor. Çilem Doğan’ın ‘meşru savunmada sınırın aşılması suretiyle’ hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair karar yönünde itirazda bulunduk. Defalarca eşi tarafından darp edilmiş, yaralanmış, silah kabzasıyla vurularak kafası yarılmış, kemikleri kırılmış, ölümle tehdit edilmiş, korkmuş, sindirilmiş, ölüm korkusu içinde çaresiz kalmış bir kadının son hamlesiyle yapmış olduğu eylemin cezalandırılmaması gerektiğini düşünüyoruz"

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    Etiketler:
    kadına yönelik şiddet, Kadına yönelik taciz, Kadın cinayetleri, Kadın cinayeti, Çilem Doğan, Adana
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    Dalgıç eğitmeni olan Kenan Doğan bu çöpleri atanların da profesyonel denizcilerin olduğunu söyleyerek, “Buraya gelen turistin bu çöplerde çok fazla etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bazıları kaza ile düşmüş olabilir ama gördüğünüz gibi denizin altında yok yok. Kızartma tavasından, marangoz işkencesine, lastiğinden şarap şişesine maalesef denizimizin dibi bu durumda” dedi.
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