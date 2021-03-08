THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: Rakiplerimizi geride bıraktık, 300 milyon dolarlık tasarruf yaptık

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
- Pandemi sürecinde havacılık sektörü en çok etkilenen sektörlerden oldu. Yasaklar, kısıtlamalardan dolayı tarihin en zor yılını havacılık sektörü geride bıraktı.
- Özellikle 2020'nin son çeyreğinde 112 milyon dolar faaliyet geliriyle seneyi kapatıyoruz. 2019'un yüzde 40 seviyesinde gelir üretmiştik ancak son çeyrekte 1.8 milyar dolarlık gelir elde ettik. Her çeyrekte bunu arttırdık. Rakiplerimizden daha olumlu ayrıştık. Bu dönemde 2019'un yüzde 40'ı kapasiteye rağmen 400 milyon dolarlık başarımız oldu. 300 milyon dolarlık tasarruf yaptık.
- Havayolları şirketleri dünyada nakit destekler aldı. Buna rağmen işten çıkarmalar gerçekleştirdiler. 2 milyar dolardan 20 milyar dolara kadar yardım aldılar. 191 milyar doları tüm dünyada havacılıktaki yardımlar aşmıştır. Ancak yine de işten çıkarmalar yaşanmıştır. Devletimizden nakit destek almadan, çalışanlarımızı işten çıkarmadan diğer şirketlerden farklı bir duruş sergiledik. Kargo teşkilatımız en hızlı ve en çok büyüyen kargo teşkilatı oldu.
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