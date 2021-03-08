İngiltere varyantlı vakalara karantina sonrası test şartı kalktı

Sağlık Bakanlığı temaslı takibi, salgın yönetimi ve filyasyon rehberini güncelledi. Yeni düzenlemeye göre İngiltere varyantı tespit edilen kişilerin karantinası, izolasyon sürelerinin sonunda test yaptırmadan ve test negatifliği aranmadan sonlandırılacak.

Sağlık Bakanlığı, "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi Ve Filyasyon Rehberinde" varyant suşlar ile ilgili olan bölümde Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda güncelleme yapıldığını açıkladı.

Buna göre, İngiltere varyantı tespit edilen kişilerin izolasyon sürelerinin sonunda test yaptırmadan ve test negatifliği aranmadan izolasyonları sonlandırılacak.

İHA’da yer alan habere göre, yeni düzenlemeye göre İngiltere varyantı tespit edilen kişilerin karantinası, izolasyon sürelerinin sonunda test yaptırmadan ve test negatifliği aranmadan sonlandırılacak. İngiltere varyantı tespit edilen kişilerin temaslılarının karantina süreci de semptom görülmemesi durumunda 10. günün sonunda test yaptırmadan bitecek.

Güney Afrika ve Brezilya varyantlarında önlemler sürecek

Güney Afrika ve Brezilya varyantı tespit edilen kişiler ve temaslıları ile ilgili daha önce açıklanan karantina ve izolasyon önlemleri ise devam ediyor.

Bu kişilerin karantina süreleri en az 10 gün olup karantinanın bitirilmesi için PCR negatifliği şartı aranacak.