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    Eski işvereninden 200 lira alacağını isteyen 16 yaşındaki genç, 5 saat boyunca dövüldü

    Eski işvereninden 200 lira alacağını isteyen 16 yaşındaki genç, 5 saat boyunca dayak yedi

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    Afyonkarahisar'da 16 yaşındaki Şükrü Can K., bir süre yanlarında çalışıp ayrıldığı A.A. ve A.S.'den 200 lira alacağını isteyince 5 saat boyunca dövüldü. Parasının ödeneceği bahanesiyle kendisini çağırıp, önce pazarda akşama kadar çalıştırıp, ardından geceden sabaha kadar dinlene dinlene dövdüklerini söyledi.

    Afyonkarahisar'da bir balıkçının yanında çalıştıktan sonra ayrılarak başka bir işe başlayan 16 yaşındaki Şükrü Can K., geçen pazar günü alacağı 200 liranın ödeneceği gerekçesiyle eski işvereni A.A. ve A.S. tarafından çağrıldı.

    Parasını alma umuduyla balıkçının yanına giden Şükrü Can K.’ye, A.A. ve A.S. kendileriyle birlikte akşama kadar pazar yerinde çalıştıktan sonra parayı vereceklerini söyledi. Çalışmaya başlayan Şükrü Can K., akşam olduğunda tekrar parasını istedi. A.A. ve A.S., dükkana döndüklerinde parayı verip kendisini eve bırakacaklarını ifade etti. Pazar tezgahını toplayan A.A., A.S. ve Şükrü Can K., kent merkezindeki dükkana döndü.

    'Dinlenip dinlenip dövdüler'

    Demirören Haberi Ajansı'nın (DHA) haberine göre Dükkana gittiklerinde A.A. ve A.S. burada içki içeceklerini, Şükrü Can K.’ye de içmesini teklif etti. Şükrü Can K., alkol içmek istemediğini söyleyince A.A. ve A.S. ısrar etti. İki bardak alkol alan Şükrü Can K., tekrar parasını verip vermeyeceklerini sordu. Bunun üzerine öfkelenen A.A. ve A.S., genci dövmeye başladı.

    Dükkanın kapılarını kapatan A.A. ve A.S., saat 00.30'dan, saat 05.30'a kadar genci dinlene dinlene sopalarla dövdü. Sabah saatlerinde kadar dayak yiyen genç, elini yüzünü yıkama bahanesi ile izin istedi ve kapı açılınca kaçarak yakındaki alışveriş merkezinin güvenlik görevlisinden yardım istedi.

    Talihsiz genç, görevlinin ihbarıyla gelen ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Hastanede yapılan kontrollerde kafasında kırıklar, kolunda çatlak, sırtı başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinde sopa, demir çubuk ve yumruklara bağlı darp izleri olduğu belirlenen Şükrü Can K., bir gün gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

    Şüpheliler aranıyor

    Hastaneden çıktıktan sonra polis merkezine giden Şükrü Can K., A.A. ve A.S.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Olayı korku içinde anlatan Şükrü Can K., şöyle konuştu:

    200 lira alacak param vardı. Onu alamadım ve onların yanından çıktım. Başka birinin yanına başladım. Pazar günü tesadüfen elim boştu. Bana 'öğleden sonra gel hem yardım et paranı vereyim' dedi. Ben de 'tamam ağabey hem geleyim hem paramı ver' dedim. Paramı vermedi, bir de üzerine dayak yedim. İşimiz bitti, işini dört dörtlük yaptım, işini bitirdim. Ondan sonra 'biz içeceğiz' dedi, 'sen de iç bizimle' dedi. Ben 'içmeyeceğim' dedim. İç diye ısrar edince iki bardak içtim, ondan sonra 'ağabey bak geç oluyor ben gideyim artık, benim evde bekleyenlerim var, artık evime gideyim' dedim.

    Ondan sonra da 'ben akşam seni eve bırakayım' dedi. Tamam ağabey dedim, aradan bir saat, bir buçuk saat geçti. Saat 12.00 (24.00), 12 buçuk sırası oldu. 'Ağabey benim paramı verecek misin?' dedim, 'Senin paranı vermeyeceğim' dedi. Bir de üzerine dayak yedim, evime de gidemedim, ailem de mağdur durumda kalmış. Saat tam 00.30 arasında başladı. Sabah 5'i 20 geçeye kadar beni dövdüler. 'Ağabey ben elimi yüzümü yıkayayım' dedim, onun için çıktım, oradan kaçışımla birlikte alışveriş merkezinde bir güvenlik vardı. Onun yanına gittim, 'lütfen bana yardım eder misin' dedim. Ambulansı çağırdı, ondan sonra işte sabah oldu. Karakola gittim şikayetçi oldum." 

    '100 tane şahit bulurum, sen bir tane bulamazsın'

    A.A.'nın kendisini hırsızlıkla suçlayarak susmasını istediğini iddia eden Şükrü Can K.,"Bana dediği kelime 'seni hırsızlıkla suçlarım, şöyle yaparım böyle yaparım, 5 bin lira arabada param vardı onu çaldı derim' dedi. 'Ben 100 tane şahit bulurum, sen bir tane bulamazsın' dedi. Kışkırtmaya çalıştı beni, suçlamaya çalıştı ama ben yine de şey yapmadım. Zaten adaletin de yerini bulmasını istiyorum" diye konuştu.

    'Bana bunu yapan başkasına ne yapar'

    Kafasında 6-7 tane dikiş olduğunu belirten Şükrü Can K., "Vücudumun yüzde 50'sinde iz var, kolum çatlak, ondan sonra bayağı çalışmaz durumdayım şu an. Bir işe gidemiyorum. Bir de maddi sıkıntılarım var. 'Karakolda biz gerekeni yapacağız' dendi. Ama ben bana bunu yapan başkasına ne yapar diye, tüm Türkiye tüm il duysun diye öyle bir şey yapayım dedim. Yetkililerden adaletin yerini bulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

    Şükrü Can K.’nin babası Özkan K. de 20 yıla yakın balıkçılık, esnaflık yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

    "Kimsenin çocuğunu bu şekilde dövmedim, elini, ayağını kırmadım veya gelen müşterime terbiyesizlik yapmadım. Esnaf olarak adam gibi yetiştim, bunlar esnaf değil. Bütün makamlara sesleniyorum, ne gerekiyorsa bunların cezasını çekmesini istiyorum. Benim oğlumun da cezası varsa ben de ona razıyım. Ama insan dövülerek ceza verilmez. Perişan etmişler çocuğumu. Felç etmişler çocuğumu, şuna bak her tarafı kırık, bere, el izleri sırtlarında kalmış çocuğumun. Değnek parçalamışlar kafasında. 16 yaşındaki çocuğa bunlar yapılacak hareketler değil, esnaf değil bunlar, canavar veya akıl hastası. Benim başıma geldi, benim çocuğumu böyle bu hale getirdiler. Başka insanların da canı yanmasın, Dilerim Allah'tan adalet yerini bulsun, ben daha başka bir şey demem. Benim çocuğumu bu hale getirmeselerdi keşke."
    Etiketler:
    Çocuk, Ücret, Balıkçı, dövme, Afyonkarahisar
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