Galatasaray Üniversitesi'ndeki Fransız akademisyenlerin çalışma izni uzatıldı

Galatasaray Üniversitesi'nde (GSÜ) görevli 14 Fransız akademisyenin çalışma izinlerinin Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından üç ile altı ay arasında uzatıldığı belirtildi.

Fransız Haber Ajansı (AFP), Galatasaray Üniversitesi'nde görevli 14 Fransız akademisyenin çalışma izinlerinin Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından üç ile altı ay arasında uzatıldığını duyurdu.

Haberde, söz konusu gelişmenin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen hafta gerçekleşen görüşmenin ardından geldiği belirtildi.

GSÜ'deki Fransız hocalara B2 düzeyinde Türkçe bilme şartı getirilmişti. YÖK yetkilileri, kararın 'mütekabiliyet' esaslarına göre alındığını aktarmıştı.

Olayla ilgili açıklama yapan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, "Galatasaray Üniversitesinin özgün yapısı ile ilgili hassasiyetimiz aynen sürüyor. Fransa tavrını değiştirdiği an biz de gerekli adımı atacağız. Bu karara politik anlamlar yüklemek doğru olmaz" demişti.