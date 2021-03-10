Yurt dışından gelen teklifleri reddetti, Atatürk fotoğraflarını belediyeye hediye etti

Türkiye'nin en geniş Atatürk fotoğrafları koleksiyonuna sahip olan yazar ve iş insanı Hanri Benazus, bunları Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne hediye etti. Benazus, "Bugüne kadar Atatürk müzesinin açılması için Amerika'dan ve Lozan Üniversitesi'nden teklifler geldi. Hepsini reddettim" dedi.

Yazar ve iş insanı Hanri Benazus, Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları koleksiyonunu Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne hediye etti. Hiç bilinmeyen Atatürk fotoğraflarının da bulunduğu arşivin, belediyenin açacağı Atatürk Fotoğrafları Müzesi'nde sergileneceği kaydedildi.

Kişisel Twitter hesabında yaptığı videolu paylaşımla haberi duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Mustafa Kemal Paşa'nın en geniş fotoğraf arşivinin sahibi Hanri Benazus, koleksiyonunu belediyemize hediye etti. Biz de bu arşivi yeni kuracağımız Atatürk Fotoğrafları Müzesi'nde sergilemeye karar verdik. Sayın Benazus'a teşekkürlerimi sunuyorum. Gözümüz gibi bakacağız" notunu düştü.

'10 binin üzerinde Atatürkümüze ait resim var kendisinde'

Yavaş’ın paylaştığı videoda açıklamada bulunan ve Hanri Benazus'un, Türkiye'nin Atatürk fotoğrafları konusundaki en büyük koleksiyoneri olduğunu söyleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, "Yaklaşık 10 binin üzerinde Atatürk'ümüze ait resim var kendisinde. Biz bu resimlerden oluşan sergileri de Ankaramız ile buluşturacağız" dedi.

'Benim Atatürk'e çok borcum var'

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Hanri Benazus ise, "Hem metro istasyonlarında hem başka gösterecekleri yerlerde günün anlamına göre devamlı sergiler açmak gibi bir planın içerisindeyiz. Bunu yaparken hiçbir beklentimiz yok. Bunu tekrar tekrar söylemekte fayda var. Herkes ‘arkasında ne var' diye düşünür. Hiçbir beklentim yok. Çünkü benim Atatürk'e çok büyük borcum var. Ben o borcu ödemekle uğraşıyorum" ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Paşa’nın en geniş fotoğraf arşivinin sahibi Hanri Benazus, koleksiyonunu belediyemize hediye etti.



Biz de bu arşivi yeni kuracağımız Atatürk Fotoğrafları Müzesi’nde sergilemeye karar verdik.



Sayın Benazus’a teşekkürlerimi sunuyorum. Gözümüz gibi bakacağız. pic.twitter.com/3PaukUn7ZR — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 9, 2021​

'Önerim bu arşivin kalıcı bir müze haline getirilmesi'

Henüz 7 yaşındayken Atatürk ile tanışan ve kamuoyunda 'Atatürk'ün leblebilerini aşıran çocuk' olarak tanınan Benazus, ilk orijinal Atatürk fotoğrafını 17 yaşında elde etti.

Benazus, çok sayıda teklif gelmesine rağmen bugüne kadar hiçbir fotoğrafı elinden çıkarmadığını belirterek, Atatürk ile tanışıp sohbet eden hayattaki son kişi olduğunu söyledi. Benazus, Atatürk fotoğrafları arşivini hiçbir beklenti içinde olmadan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne hediye ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: