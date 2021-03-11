Çocuklarda görülen MIS-C sonrası, koronavirüs geçiren erişkinlerde MIS-A uyarısı

Kovid 19'dan iyileşen bazı çocuklarda bir süre sonra ortaya çıkan gizemli hastalık MIS-C'nin ardından, şimdi de nadir görülse de erişkinlerde de benzer bir sendrom tanımlandı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Kovid'den iyileşen erişkinlerde birkaç ay sonra ortaya çıkabilen MIS-A sendromuna karşı uyardı.

İlk olarak İngiltere'de tanımlanan ve Kovid-19 geçiren çocuklarda hastalıktan bir süre sonra aşırı inflamatuar (tahriş, yaralanma veya enfeksiyona karşı vücudun tepkisi) yanıt sonucu ciddi tablolara yol açabilen MIS-C sendromunun bir benzeri, yetişkinlerde de görülebiliyor.

Ekim ayında ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC tarafından erişkinlerde de tanımlanan ve ABD ile İngiltere'deki 21-50 yaş arası 16 hastadaki bulguların ayrıntılı olarak tarif edildiği 'Multisistem Inflamatuar Sendrom' MIS-A vakalarına kendi hastanelerinde rastladıklarını söyleyen İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, şimdilik hastalığın çok yaygın olmadığını ve tedavi edilen hastaların sorunsuz iyileştiğinin altını çizdi.

'İyileşen Kovid hastalarında birkaç ay sonra ortaya çıkabiliyor'

Prof. Dr. Yavuz, "Çok nadiren de olsa Kovid-19 geçirdikten sonra erişkinlerde de, çocuklarda tanımlanan Multisistem Inflamatuar Sendrom (MIS-C) benzeri tablo görülebiliyor. MIS-A olarak tanımlanan bu hastalığın şimdilik çok nadir olduğunu özellikle belirtmek isterim. Ancak Kovid-19 geçirdikten birkaç ay sonra yüksek ateş, halsizlik, tansiyon düşüklüğü gibi belirtiler görülebiliyor ve vücutta birçok yeri etkileyebiliyor. Zamanında tedavi edilmezse ağırlaşabiliyor. Bu nedenle bu sendromun da bilinmesinde fayda var" dedi. Şu andaki bilgilerle nedeninin tam olarak açıklanamadığına da işaret eden Prof. Dr. Yavuz, “Kovid'i ağır ya da hafif geçirmiş olması fark etmiyor. Genelde çok yaşlılarda da görmüyoruz. Daha genç yaş grubundaki hastalarda görüyoruz. Hafif de olsa Kovid geçirdikten birkaç ay sonra çok yüksek ateş, aşırı inflamatuar yanıt dediğimiz inflamatuar parametrelerinin artmış olduğu, ishalin de eşlik edebildiği hastalar. Çünkü gastrointestinal sistem de (sindirim sistemi) etkilenebiliyor bu hastalıktan. Bazılarında ise kalp etkilenebiliyor" şeklinde konuştu.

Yüksek ateş, halsizlik, düşük tansiyon ve ishale dikkat

Yüksek ateşin yanı sıra halsizlik ve tansiyon düşüklüğünün en önemli belirtiler arasında yer aldığını da belirten Prof. Dr. Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kovid-19 geçirdikten sonra bu belirtileri olan kişilerin mutlaka hekime başvurması gerekiyor. Tedavide ise artmış inflamasyon yanıtın baskılanması, kontrol altına alınması hedefleniyor. Onun için de pek çok ilaç seçeneğimiz var. Antiinflamatuar ilaçlar başta geliyor. Ayrıca IVIG gibi (damar içi imminoglobülin tedavisi) seçeneklerimiz de var. Çocuk hastalarda da zaten IVIG kullanılıyor."

'Tedavi edilmezse kalbe zarar verebilir'

"Şu ana kadar gördüğümüz vakalar da kısa süre içerisinde toparladı ve iyileşti" diyen Prof. Dr. Yavuz, şöyle devam etti:

“O kadar az vaka tanımlandı ki, genelleme yapmak gerçekten çok zor. Ama Kovid'den iyileştikten birkaç ay sonra ortaya çıkabiliyor, diyebiliriz. Kovid sonrası sendromlardan biri olarak bu da literatürde yerini aldı. Kovid geçirip iyileştikten sonra artmış inflamatuar yanıt oluyor. Büyük olasılıkla Kovid'e karşı oluşan antikor yanıtının tetiklediği bir durum. Kalbe zarar verebiliyor, karaciğere zarar verebiliyor hastalık. O yüzden de bu belirtileri olanların hekime başvurması, tedavide inflamasyonun baskılanması ile organların korunmasını sağlıyor."