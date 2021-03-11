Yavaş: 20 meydanda ücretsiz Wi-Fi hizmeti vermeye başladık

Ankara'da pandemi sürecinde uzaktan eğitim alan öğrenciler için 918 kırsal mahallede hayata geçirilen ücretsiz internet hizmeti, kentin meydanlarına taşındı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, "İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz. 20 meydanda ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti vermeye başladık ve sene sonuna kadar 10 milyon metrekarelik alana ulaşmayı planlıyoruz. Başkent’in geleceğini internet ağlarıyla örmeye devam edeceğiz" sözleriyle duyurduğu ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti, ilk etapta 20 meydanda vatandaşların kullanımına açıldı.
İnternete erişim hakkının, temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 10, 2021
20 meydanda ücretsiz Wi-Fi hizmeti vermeye başladık ve sene sonuna kadar 10 milyon m²'lik alana ulaşmayı planlıyoruz.
Başkentin geleceğini internet ağlarıyla örmeye devam edeceğiz.https://t.co/wJcrNPNb9n pic.twitter.com/ekA2EOPwDu
Kentin 35 meydanına yapılması planlanan çalışma kapsamında ilk etapta ücretsiz internet erişimi 6 Mart 2021 tarihi itibarıyla 20 meydanda aktifleştirildi.
Yavaş, "En kısa zamanda kentimizin farklı noktalarında toplam 10 milyon metrekarelik alana ücretsiz internet sağlamayı planlıyoruz" açıklamıştı.
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