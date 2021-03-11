Yavaş: 20 meydanda ücretsiz Wi-Fi hizmeti vermeye başladık

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İnternete erişim hakkının, temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz. 20 meydanda ücretsiz Wi-Fi hizmeti vermeye başladık ve sene sonuna kadar 10 milyon m²'lik alana ulaşmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.