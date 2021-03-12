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    Abdulhamit Gül / Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimlerinin Kura Töreni

    Adalet Bakanı Gül: Adliyenin kapısı adaletin kapısıdır

    © AA / Utku Uçrak
    Türkiye
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    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adliyenin kapısının adaletin kapısı olduğunu, bu kapıya gelen herkesin adalete erişeceğinden, ulaşacağından şüphe duymaması gerektiğini söyledi.

    Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'ne katılan Adalet Bakanı Gül, "Milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımadık" diyerek, şöyle konuştu:

    "Darbelerin yargısından, darbecilerin yargısından, darbeleri yargılayan bir yargıya ulaştığımız bu dönem, Türkiye'nin gelmiş olduğu nokta itibarıyla çok önemli mesaj ifade etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 'Milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımadık, tanımayacağız.' Milletimizden aldığımız güçle reform irademizi kesintisiz şekilde sürdürmeyi devam ettiriyoruz. En önemli unsur insan unsurudur, bunun farkındayız. Bu konuda da önem verdiğimiz husus eğitim çalışmalarıdır."

    Türkiye'nin, milli iradeye yapılan müdahalelerden dolayı demokrasisini erken dönemde olgunlaştırmaya bir türlü imkan bulamadığının altını çizen Gül, 27 Mayıs darbesi, 12 Mart muhtırası, 12 Eylül darbesi, 28 Şubat müdahalesi, 27 Nisan e-Muhtırası, 17-25 Aralık darbe girişimleri, 15 Temmuz darbe girişimi gibi pek çok doğrudan müdahalenin milli irade ve demokrasiye karşı yapıldığını ifade etti.

    Adaletin herkes için olduğunu vurgulayan Gül, hakimlik mesleğinin büyük bir dirayet gerektiğini söyledi:

    "Adliyenin kapısı adaletin kapısıdır, bu kapıya gelen herkes adalete erişeceğinden, ulaşacağından asla ama asla şüphe duymamalıdır. Bu kapıya gelen herkes, en saygın muameleyi görmelidir. Bu kapıdan ayrılan herkes evine, işine en büyük memnuniyetle ayrılmalıdır, dönmelidir."

    'Hakim, adliyenin vakarına yakışır tutum içinde olmalıdır'

    Gül, mesleğe yeni başlayan hakim ve savcılara, 'sosyal mesafe' uyarısında bulundu.

    "Sosyal medya başta olmak üzere, sosyal mesafe koymanız gereken beşeri münasebetler ve sosyal ortamlar da var. Hakim, adliyede de adliye sonrasındaki insani ilişkilerinde de mahkemeye, adliyenin vakarına yakışır tutum içinde olmalıdır. 'Şu avukatla, şu iş adamlarıyla arası çok iyidir, adliyeye, hakime onlarla ulaşırsınız' algısı oluşuyorsa orada hakimlik, savcılık mesleğine yakışır vakar yok demektir. 'Şu avukat, bu hakimle çok iyidir. Bu avukatı tutarsak katkısı olur' diye bir algı bile adalete çok büyük zarar verir. Gerek adliyede, gerek adliye dışında her türlü imayla bile olsa görüşlerimizi, sosyal münasebetlerimizi itinayla oluşturmamız gerekir."

    İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı

    Abdulhamit Gül törendeki konuşmasında, İstiklal Marşı ile vatan topraklarının işgal altında olduğu dönemlerde milletin azim ve kararlılığının, fedakarlığının, iman gücünün, bağımsızlık aşkının, vatan sevgisinin dünyaya haykırıldığını da belirtti.

    İstiklal Marşı'nı yok edilmek istenen milletin, milli irade ve milli mücadeleyle nasıl küllerinden doğduğunun kelimelere dökülmesi olarak nitelendiren Gül, İstiklal Marşı'nın çağları aşan mısralarının ve manasının Türk milletine moral kaynağı olmaya devam ettiğini vurguladı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj gönderdi

    Kura töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu. Erdoğan, mesajında, şunları kaydetti:

    "Kura çekerek görevlerine başlayacak olan değerli adli ve idari hakimlerimizle Cumhuriyet savcılarımızı tebrik ediyorum. Yeni hakim ve savcılarımızın katılımıyla adalet teşkilatımız daha da güçlenecektir. 'Adalet mülkün temelidir' sözünü meslek hayatlarının merkezine yerleştireceklerinden en küçük bir şüphe duymadığım hakim ve savcılarımızın özel hayatlarıyla da topluma örnek teşkil edeceklerine inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin, hukuk devleti niteliğini bilfiil hayata geçirecek olan siz değerli hakim ve savcılarımıza görev yerlerinizde başarılar diliyorum."

    357 hakim ve savcının ilk görev yeri belirlendi

    Törende, kurayla mesleğe yeni başlayan 357 hakim ve savcının ilk görev yerleri belirlendi. Dönem birincilerine Yargıtay Başkanı Akarca, Danıştay Başkanı Yiğit ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından plaket verildi.

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    Etiketler:
    Yargı, Kura, Atama, Savcı, Hakim, Abdulhamit Gül, Adalet bakanı
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