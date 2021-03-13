Salih Memişoğlu cinayetinde 1 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da kendini bioenerji-metafizik uzmanı olarak tanıtan Salih Memişoğlu'nun da aralarında bulunduğu 2 kişiyi öldürdüğü ve 1 kişiyi de yaraladığı iddia edilen şüpheli Mustafa Öztürk, çıkarıldığı adli makamlarca "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.