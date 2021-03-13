Trans kadının yüzüne kezzap atan saldırgan tutuklandı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı İstiklal Caddesi Sadri Alışık Sokak’ta geçen salı günü Suriye uyruklu Asya takma adlı 17 yaşındaki trans kadın Ayhan M., oturduğu binadan dışarı çıktığı sırada, Emre B. tarafından yüzüne kezzap atıldı.

Saldırgan olayın ardından kaçarken yüzünden ağır şekilde yaralanan Ayhan M., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Karabük’e kaçtığı tespit edilen saldırgan Emre B., jandarma tarafından Eskipazar’da yakalanarak gözaltına alındı. Ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) yöntemi ile mahkemeye çıkarılan saldırgan, ‘kezzap atma sureti ile kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

Saldırı sonucu bir gözünü kaybettiği öğrenilen Ayhan M.’nin Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.