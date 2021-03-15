Emekli noteri dördüncü kez dolandırırken yakalandılar

Muğla ve Adana'da emekli noteri 3 kez dolandıran 5 şüpheli, aynı kişiyi dördüncü kez dolandırmak isterken polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Zanlılardan ikisi, polisle işbirliği yapan emekli noterin kendilerine verdiği sahte banknotlarla yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan emekli noter 69 yaşındaki Süleyman T, aynı dolandırıcıların aynı yalanıyla yüklü miktarda parasını kaptırdı.

Süleyman T'yi telefonla arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıtıp, bankaların müşterilerine ait hesaplardan 'FETÖ'ye para aktardığı yalanıyla kandırdı. Sahte polis, emekli noterden hesabındaki parayı dolara çevirip gönderecekleri sivil ekibe teslim etmesini isteyip, parasının devlet güvencesinde olacağını ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından kendisine teslim edileceğini söyledi.

1 ayda 180 bin dolar ve 250 Cumhuriyet altını verdi

Emekli noter, telefondaki zanlının yönlendirmesiyle kendisiyle buluşan sahte polise 28 Ocak ve 5 Şubat'ta toplam 180 bin dolar verdi.

Ayrıldığı eşinin hasta olması nedeniyle ziyaret etmek için 26 Şubat'ta Adana'ya giden emekli noter, burada da kendisini arayan sahte polislere 250 Cumhuriyet altını verdi.

Oğluna anlatınca dolandırıldığını anladı

Emekli noter, yaşadıklarını anlattığı oğlu ve yeğeninin dolandırıldığını belirtmesi üzerine polise başvurdu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte polisleri yakalamak için çalışma başlattı. Bu sırada, sahte polisler emekli noterin hesabında kalan yaklaşık 1 milyon lirayı da almak için kendisiyle yeniden iletişime geçti.

Takipteki polislerle iş birliği yapan emekli noter, zanlıları yakalatmak için isteklerini kabul etti. Emekli noter, sahte banknotları yanına alıp zanlılarla buluşmak için merkez Çukurova ilçesindeki buluşma adresine gitti.

İki zanlı, emekli noterin yanına gidip kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra verdiği paraları alarak uzaklaştı.

Bunun üzerine bölgede önlem alan polis, iki şüpheliyi takibe aldı.

Polis, otomobille Şanlıurfa'ya giden zanlılar 36 yaşındaki İlhan D. ve kuzeni 33 yaşındaki Hüseyin D'nin yanı sıra bu kişilerle hareket ettiği öne sürülen 21 yaşındaki Kadir B., 20 yaşındaki Halil K. ve 41 yaşındaki Mehmet K'yi yakaladı. Zanlılar savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.