Bursa’da yaptığı programları beğenmediği gerekçesiyle radyocu Hazım Özsu'yu öldüren zanlı tutuklandı

Bursa'da, yerel bir radyoda program yapan Hazım Özsu'yu, yaptığı programları beğenmediği gerekçesiyle tabancayla vurarak öldüren Halil N. tutuklandı.

İddiaya göre Halil N. yerel bir radyoda dini içerikli program yapan Hazım Özsu'nun ablasıyla yaşadığı eve geldi. Kapıyı açan ablaya kardeşi ile görüşmek istediğini söyledi. Özsu da kapının önüne çıktı. Ancak saldırgan tarafından tabancayla vuruldu.

Yaralı halde kapıyı kapatan radyocu, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi kaldırılan Özsu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Halil N. polisteki ilk ifadesinde,şunları söyledi:

"Hazım Özsu'nun arkadaşıyla birlikte yaptıkları radyo programını beğenmiyordum. Birkaç yanlış terimlerini duyunca radyoyu arayıp ikaz ettim. Ancak beni dikkate almayıp, tekrarladılar. Daha sonra ev adresini öğrendim. Gözüm dönmüştü, zile basarak akrabalarına Hazım Özsu'nun arkadaşı olduğumu ve kapıya inmesini söyledim. Özsu, aşağıya indiğinde, 'Artık sesini kısıyorum' diyerek, belimden çıkardığım tabancayla boğazına ateş ettim. Amacım ayağından vurmaktı ancak bir anlık boşlukla silah boğazına hizalanarak, ateş aldı. Pişmanım.''

Adliyeye sevk edilen 45 yaşındaki Halil N., çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.