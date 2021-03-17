Esenyurt'ta dere mavi renkte aktı

İstanbul Esenyurt'ta Haramidere'nin Yeşilkent Mahallesi'nde kalan bölümü maviye büründü. Kanaldan akan mavi renkteki su, derenin kısa sürede rengini değiştirdi. Dere bir süre mavi aktı. Yayılan koku nedeniyle de rahatsız olan çevre sakinleri duruma tepki gösterdi.

'Kokusundan evlerde oturamıyorduk'

Çevredeki fabrikaları suçlayan Hülya Karaman, "Dere her zaman böyle akıyor. Neden böyle aktığını bilmiyorum. Ama herkes fabrika atıklarından dolayı böyle aktığını söylüyor. Yetkililere buranın videosunu çekip atmama rağmen kimse ilgilenmedi. İki hafta önce buranın kokusundan evlerde oturamıyorduk" dedi.

Derenin mavi aktığını kokudan fark ettiğini söyleyen başka bir vatandaş ise, "Yoldan geçerken derenin mavi aktığını fark ettim. Burası meydana yakın bir yer. Bu akan mavi su kimyasal mı yoksa zehirli atık mı bilmiyoruz. Yan tarafımız oyun parkı, çocuklar oyun oynuyor. Yetkililerin bir an önce harekete geçmesi gerekiyor" diye konuştu.

Arnavutköy'de de dere kırmızı akmıştı

Öte yandan Arnavutköy'de de dere kırmızı akmıştı. Aynı derenin daha önce yeşil akarken fotoğrafları da ortaya çıkmıştı. Dereye rögara boşaltılan kimyasalın karıştığı ifade edilirken yetkililerin incelemesi sürüyor.