Prof. Dr. Şen'den 'Sıra dışı meteorolojik olaylar' açıklaması

Bu sistemde doğu bölgelerimiz çok fazla etkilenmeyecek daha çok batı bölgeler etkilenecek. İzmir, Çeşme gibi bölgelerde bugün sel tehlikesi var. Sıra dışı olaylar daha çok batı bölgeleri etkileyecek. Öyle bir jet akımı var ki soğuk havayı direkt bize getiriyor. 4 gün içinde her baharı göreceğiz hem de kışı göreceğiz.