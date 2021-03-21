Gergerlioğlu TBMM'de gözaltına alındı

Milletvekilliği 18 Mart’ta aldığı ceza TBMM Genel Kurulu’ndan okunarak düşürülen ve bunun üzerine Anayasa Mahkemesi kararını TBMM’de kalarak bekleyeceğini açıklayan Ömer Faruk Gergerlioğlu, sabahın erken saatlerinde gözaltına alındı.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ve Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz dahil HDP'li vekiller ile polis arasında yaşanan gerginliğin ardından Gergerlioğlu, üzerinde pijamaları ve terlikleriyle gözaltına alınarak Kavaklıdere Karakolu’na götürüldü.

HDP HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu için çıkarılan gözaltı kararı

HDP Milletvekili Hüda Kaya, Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasına "Vekilimiz abdest alırken en savunmasız haldeyken derdest edildi. Namazını kılmasına ve üstünü giyinmesine bile fırsat verilmedi" diye tepki gösterdi.

Yazıklar olsun ikiyüzlülere!

Ömer @gergerliogluof vekilimiz abdest alırken en savunmasız haldeyken derdest edildi

Namazını kılmasına ve üstünü giyinmesine bile fırsat verilmedi

Bu yaşananlar Akp dinciliğinin nasıl bir yozlaşmış zihniyet içinde olduğunun kaydı olarak tarihe geçti https://t.co/KAc1ZpBDla — Hüda Kaya (@HudaKaya777) March 21, 2021

​Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği, 18 Mart’ta aldığı ceza TBMM Genel Kurulu’ndan okunarak düşürülmüştü. Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi kendisi halkında karar verene kadar TBMM’de eylem yapacağını açıklamıştı ve Genel Kurul salonunu terk etmemişti.

Ketestecioğlu, Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasını değerlendiriyor. https://t.co/cm1Y7PSPEq — HDP (@HDPgenelmerkezi) March 21, 2021

​Aynı akşam HDP’ye kapatma davası açılması kararı sonrası eylemine HDP grup katında devam etme kararı almıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gergerlioğlu’nun eyleminin sona erdirilmesi ve Meclis’ten çıkarılması gerektiğini açıklamıştı.

Sevgili dostum @gergerliogluof TBMM’de lavaboda abdest alırken gözaltına alındı.

Zulmünüze, zalimliğinize lanet olsun... pic.twitter.com/832ekWEqf3 — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) March 21, 2021

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