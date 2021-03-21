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    Yenilebilir elektrik çiçeği

    Antalya'da yetiştirilen yenilebilir elektrik çiçeğine yoğun ilgi

    © DHA / MEHMET ÇINAR
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103211044079238-antalyada-yetistirilen-yenilebilir-elektrik-cicegine-yogun-ilgi/

    Antalya'da yenilebilir çiçekler arasında yer alan ve dilde, ağızda elektrik çarpması hissi veren elektrik çiçeğine talep arttı. Elektrik çiçeği, ağız temizliği ve sonrasında yenilen şeylerin aromasını daha yoğun hissetmeyi sağlıyor.

    Antalya'nın Serik ilçesinde 5 dönüm serada, Erüst Tarım firmasınca tek türle başlayan ve bugün 15 çeşidi aşan çiçek türleri arasında, yenilebilir çiçekler de bulunuyor.

    Yenilebilir çiçekler arasında erik, fasulye, latin, kristal, menekşe, viola, fesleğen, kristal, kabak, soğan, salatalık gibi çiçekler bulunuyor.

    Bunlar arasında en ilginç olanlardan biri ise elektrik çiçeği.

    Yenilebilir çiçekler tatlılarda da kullanılıyor

    Yenilebilir çiçek üretiminin 2008'de başladığını belirten firmanın pazarlama müdürü Burak Akbulut, yenilebilir çiçekleri ilk kez görenlerin büyük şaşkınlık yaşadığını, ilk başta yenilebildiğine inanmadıklarını söyledi.

    Yenilebilir çiçeklerin birçok yemek, salata ve tatlı çeşidinde kullanımının yaygınlaştığını belirten Akbulut, “5 dönüm serada üretim yapıyoruz. Restoranlar, otellerin alacart restoranlarında özellikle şeflerin en büyük tercihi bu çiçekler, son dokunuş olarak yemeklerde çok etkili oluyor. Hem göze hem de mideye hitap etmesi açısından mutluluk veriyor. Ünlüler de tercih ediyor" dedi.

    Zirai ilaç kullanılmıyor

    İnsanların ilk başta çiçeği tatma konusunda çekingen davrandıklarını anlatan Akbulut, “Ayrıca vitamin ve mineral değerler açısından da çok zengin. Paketlerde ortalama 20 adet çiçek bulunuyor ve fiyatı da ortalama 10 TL civarında. Antalya'da 2015 yılında düzenlenen G20 Zirvesi'nde dünya liderlerinin de yemeklerini süsledi. Üretiminde hiçbir zirai ilaç kullanılmayan yenilebilir çiçeklerin her biri farklı renk ve lezzete sahip. Yenilebilir çiçekler arasında menekşe çeşitleri, latin, fasulye, elektrik gibi birçok çeşit var" dedi.

    'Dilde hafif bir elektrik çarpmış hissi veriyor'

    Özellikle elektrik çiçeğinin çok dikkat çektiğini belirten Burak Akbulut, sarı renkte, kadifemsi yapıya sahip elektrik çiçeğinin, tükürük bezlerinin çalıştırılmasını sağladığını söyledi. Akbulut, "Yediğinizde ağzınızı yıkayan bir özelliğe sahip olduğu için sonrasında yediğiniz şeylerin tatları, aromasını daha yoğun yaşayacaksınız. Tat alma dokusunu geliştiren özelliğe sahip bir çiçek. Elektrik çiçeği dememizin sebebi yediğinizde dilinizde, ağzınızda eskiden patlayan şekerler vardı, onun gibi bir hareketlilik, sanki hafif bir elektrik çarpmış hissi veriyor. Hafif iğnelenme hissediyorsunuz" diye konuştu.

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    Etiketler:
    seracılık, sera, Çiçekler, Çiçekçi, Çiçek, Antalya
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    1986'dan beri baba mesleği ciğerciliği sürdürdüklerini belirten Ömer Faruk Deniz, Pandemiden önce bir yoğunluk vardı. Pandeminin araya girmesiyle birlikte bu bir düşüşe geçti. Sadece paket servisine döndük. Günde ortalama 300 kilo ciğer tüketiyoruz. Pandemi öncesi de yaklaşık 450 kilo ciğer tüketimimiz vardı. Vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik konusunda daha dikkatli olurlarsa inşallah daha iyi günleri göreceğiz. Kısıtlama döneminde personelimizi çıkarmadık. Vardiyalı bir şekilde herkesin çalışmasını sağladık. Şu an mevcut45 çalışanımız var dedi.
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