Eşi Doğan Cüceloğlu’nu anlattı: Saflığı ve iyiliği ile ortama damga vururdu

Psikolog Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun hayatını kaybetmesi üzerine düzenlenen etkinlikte konuşan eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, "Dinleyişi ve tanıklığıyla sizi beslerdi. Kiminle göz göze gelirse veya hangi ortamda bulunsa niyetinin saflığı ve iyiliği ile ortama damga vururdu" dedi.

Ev Okulu Derneği ve Akansel Eğitim ve Danışmanlık tarafından düzenlenen İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nin sponsorluğunda 'Doğan Cüceloğlu Anısına Zirve Psikoloji' etkinliği yapıldı. Online platform üzerinden gerçekleştirilen ve alanında uzman 15 konuşmacının katıldığı zirveye 4 bin kişi katıldı. Zirve, Ev Okulu Derneği Başkanı Mehmet Hilmi Eren’in moderatörlüğünde, Doğan Cüceloğlu’nun eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu’nun konuşması ile başladı. Anlattıklarıyla katılımcılara duygu dolu anlar yaşatan Cüceloğlu, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

'Hiç kimseye nasihat vermezdi'

© Fotoğraf : YouTube/GZT Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaya takipsizlik kararı herkesle iletişim kurduğunu ve niyetinin saflığını anlatan Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, “Kiminle göz göze gelirse veya hangi ortamda bulunsa damga vururdu. Ama bu damga sert değildi, konuşması sizi yumuşacık bir hava gibi sarardı. Bir insanla göz göze geldiğinde onun sosyal kimliği yerine özüne odaklanırdı. Karşıdaki kişini mesleği, eğitimi, hiyerarşide en üst ya da en alt makamda olması, cinsiyeti, kadın, erkek, çocuk olması onun için hiç fark etmezdi. Gözüne baktığı tün insanlara aynı saygıyla yaklaşırdı. Bir insanla karşı karşıya geldiğinde ‘Çıkarım kadar değer veririm’ yerine ‘sana nasıl yardımcı olabilirim’ derdi” ifadelerini kullandı.

Eşinin hiç kimseye nasihat vermediğini söyleyen Cüceloğlu, "Çünkü ‘insan arayış içindeyse ihtiyacı olan şey özüne ulaşmasıdır, nasihat verirseniz kendi özüne ulaşacağı yerde tam tersi özünden uzaklaşacaktır’ derdi. Sohbet ederek kişinin kendini keşfetmesine yardımcı olmaya çalışırdı ve ‘senden ne öğrenebilirim’ derdi. Ayrıca dinleyişi ve tanıklığıyla sizi beslerdi. ‘Varsın, doğalsın, sevilmeye layıksın, değerlisin, yapabilirsin, aynı ekipteyiz ve bu ekipte sorumluluklarımız var. Ben kazanınca sen, sen kazanınca ben kazanırım’ diye düşünürdü" diye konuştu.

Prof. Dr. Bulunmaz: Sayısız insanın kalbine dokundu

Yıldız Evliyagil Cüceloğlu’nun ardından açılış konuşmasını yapan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Bulunmaz ise “Doğan Cüceloğlu, Türk insanın duygu, düşünce ve davranışlarını, bilimsel psikoloji kavramlarıyla inceleyen, modern psikolojinin temel kavramlarını Türkiye’den yerel öykülerle ele alan çok sevdiğim kitabı ‘İnsan ve Davranışı’yla ve tabii ki aile içi ilişkilerin çocuğun yetişmesini nasıl etkilediği konusuna, psikoloji alanında geliştirilmiş kavramlar yoluyla ve sade bir anlatımla açıklamalar getirdiği o muhteşem ‘İçimizdeki Çocuk’ kitabıyla sayısız insanın kalbine dokundu. Keşke kendisi de aramızda olsaydı” dedi.