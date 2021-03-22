Eşi Doğan Cüceloğlu’nu anlattı: Saflığı ve iyiliği ile ortama damga vururdu

Ev Okulu Derneği ve Akansel Eğitim ve Danışmanlık tarafından düzenlenen İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nin sponsorluğunda 'Doğan Cüceloğlu Anısına Zirve Psikoloji' etkinliği yapıldı. Online platform üzerinden gerçekleştirilen ve alanında uzman 15 konuşmacının katıldığı zirveye 4 bin kişi katıldı. Zirve, Ev Okulu Derneği Başkanı Mehmet Hilmi Eren’in moderatörlüğünde, Doğan Cüceloğlu’nun eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu’nun konuşması ile başladı. Anlattıklarıyla katılımcılara duygu dolu anlar yaşatan Cüceloğlu, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.
'Hiç kimseye nasihat vermezdi'
Eşinin hiç kimseye nasihat vermediğini söyleyen Cüceloğlu, "Çünkü ‘insan arayış içindeyse ihtiyacı olan şey özüne ulaşmasıdır, nasihat verirseniz kendi özüne ulaşacağı yerde tam tersi özünden uzaklaşacaktır’ derdi. Sohbet ederek kişinin kendini keşfetmesine yardımcı olmaya çalışırdı ve ‘senden ne öğrenebilirim’ derdi. Ayrıca dinleyişi ve tanıklığıyla sizi beslerdi. ‘Varsın, doğalsın, sevilmeye layıksın, değerlisin, yapabilirsin, aynı ekipteyiz ve bu ekipte sorumluluklarımız var. Ben kazanınca sen, sen kazanınca ben kazanırım’ diye düşünürdü" diye konuştu.
Prof. Dr. Bulunmaz: Sayısız insanın kalbine dokundu
Yıldız Evliyagil Cüceloğlu’nun ardından açılış konuşmasını yapan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Bulunmaz ise “Doğan Cüceloğlu, Türk insanın duygu, düşünce ve davranışlarını, bilimsel psikoloji kavramlarıyla inceleyen, modern psikolojinin temel kavramlarını Türkiye’den yerel öykülerle ele alan çok sevdiğim kitabı ‘İnsan ve Davranışı’yla ve tabii ki aile içi ilişkilerin çocuğun yetişmesini nasıl etkilediği konusuna, psikoloji alanında geliştirilmiş kavramlar yoluyla ve sade bir anlatımla açıklamalar getirdiği o muhteşem ‘İçimizdeki Çocuk’ kitabıyla sayısız insanın kalbine dokundu. Keşke kendisi de aramızda olsaydı” dedi.
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