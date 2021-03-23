Kademeli normalleşmenin ardından, vaka sayısı yüzde 300, yoğun bakımlardaki doluluk oranı ise yüzde 25 arttı. Bunun nedeni olarak sayıları 8 milyonu bulan 65 yaş üstünün büyük bölümünün aşılanmış olması gösteriliyor. Ancak halen 65 yaş üstü grubun yüzde 9’u aşı yaptırmadı.

32 bin vakanın görüldüğü ve ikinci dalga olarak nitelendirilen kasım-aralık döneminde, hastanelerin yoğun bakımlarına yatabilmek için 72 saat beklemek gerektiği, bugün için yoğun bakımlarda doluluğun söz konusu olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, kademeli normalleşmenin başlamasına karar verildiği döneme göre vaka sayısında yüzde 300 artış yaşanmasına karşın, hastanelerin yoğun bakımlarına başvurunun yüzde 25 artışla sınırlı kaldığı öğrenildi. Yapılan değerlendirmede bunun nedeni olarak 65 yaş üstü nüfusun büyük bölümünün aşılanmış olması gösterildi. Önceki dönemde yoğun bakım hastalarının yüzde 85’inin 65 yaş üstü olduğu, aşılamanın etkisiyle başvuruların azaldığı yorumları yapılıyor.

Yeni aşı iddiası

Aşı konusunda ise birbirinden farklı görüşler bulunuyor. 10 milyon aşının nisan ayı başına kadar geleceğini iddia edenler var. Gecikme nedeni olarak aşının yetiştirilememesi, Çin’in kendi vatandaşlarını yoğun olarak aşılamaya başlaması, başka ülkelerin Çin aşısına olan talebinin artması gösteriliyor. Ayrıca Çin’in Türkiye’den fiyat artışı istediği ve bu nedenle görüşmelerin uzadığına ilişkin iddialar da bulunuyor.