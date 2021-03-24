Melih Bulu'nun son yardımcısı, İslam Araştırmaları Kulübü danışman hocası Prof. Dr. Sönmez oldu

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük görevine getirilen Melih Bulu’nun atanmasıyla başlayan 'rektör yardımcısı' bulma krizi, 3. yardımcının da bulunmasıyla sona erdi. Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez, Rektör Yardımcısı ve Öğrenci İşleri Dekanı olarak atandı.

Boğaziçi Üniversitesi, rektörlük görevine Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanması ile başlayan protesto, ev baskınları, gözaltı ve tutuklamalardan sonra son olarak öğrenciler derslere girmeme kararı almıştı.

Akademisyenlerin rektörlüğe sırtlarını dönerek yaptıkları protestolar sürerken yeni yönetim idari kadrolarını oluşturma konusunda zorluklar yaşandığı belirtiliyordu.

Fazıl Önder Sönmez atandı

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, rektör adaylarından olan Fizikçi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu'ndan sonra son olarak Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez'de rektör yardımcısı olarak atandı. Profesör Sönmez ayrıca Öğrenci İşleri Dekanlığı görevine de getirildi.

İslam araştırmacısı

TÜBİTAK Makine ve İmalat Teknolojileri Grubu üyesi de olan Prof. Dr. Sönmez'in alanında çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel makalesi var. Profesör Sönmez'in aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü'nde danışman hocalık yaptığı öğrenildi.