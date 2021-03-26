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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu'ndan 128 milyar dolar sorusu: Milletin hazinesindeyse göstersinler

    © AA / Sercan Küçükşahin
    Türkiye
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    CHP lideri Kılıçdaroğlu, "128 milyar doları da defalarca sordum hâlâ soruyorum. Tık yok. Sana aklı başında bir insanın sorduğu soruyu soruyorum. 128 milyar doları, 450 milyon doları kim aldı? Milletin hazinesindeyse 128 milyar dolar, göstersinler" ifadelerini kullandı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programında açıklamalarda bulundu.

    "450 milyon doları kim aldı?" diye soran Kılıçdaroğlu, "128 milyar doları da defalarca sordum hâlâ soruyorum. Tık yok. Sana aklı başında bir insanın sorduğu soruyu soruyorum. 128 milyar doları, 450 milyon doları kim aldı? Milletin hazinesindeyse 128 milyar dolar, göstersinler. Ama yok efendim. Eksi , eksi. Merkez Bankası'nın kasası bu. Herkes biliyor bunu. Ben de soruyorum kime verdin bu milyar doları, kim aldı? Bir şey açıklanmıyorsa orada karanlık nokta vardır" diye konuştu.

    T24'ün aktardığına göre Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    AK Parti kongresine tepki: Bu yatay çekim falan değil

    • Bu görüntü nedir? Sokaktaki, kahvedeki, arabadaki insana ceza kestiler. Bugüne kadar 254 bin kişiye ceza kesilmiş. Şu kongrelere bakın. Bu iktidar güven vermeyen iktidar. Halka söylediğine bakın, kendi yaptığına bakın. Bu iktidar nasıl bir iktidar? Vatandaş görüyor bunu. Şikâyet ediyor.
    • Halkın desteğiyle iktidara geleceğiz ve ilk bir hafta içinde faiziyle beraber ceza kesilen 254 bin kişinin parasını iade edeceğiz. Sağlık Bakanı tweetler atıyor, mesajlar veriyor, kalabalık yerlerde durmayın diyor. Bu yatay çekim falan değil. Normal bir çekim.
    • Biz böyle bir kurultay yapmadık, insanımıza saygı duyduk. Sadece delegeler geldi, gazeteciler için ayrı salonlar yarattık. Sağlık konusunda ne gerekiyorsa onları yaptık. İnsana değer vermiyorlar. Hiç olamazsa kendi delegelerine duysaydın keşke. Umarım buradaki herkes aşılanmıştır.

    Erdoğan'a 'muhtarlık önerisi' yanıtı

    • Adamların dünyadan haberi yok, muhtar dünyasından haberi yok. Bazı mahallelerin nüfusu ilden büyük. Bayburt merkezinden büyük mahalle var. Oradan çok daha büyük olan bir muhtarlık tek başına mahalleyi yönetiyor, bu muhtarın bir yardımcısı bile yok ama vekillerin danışmanları var. Erdoğan ne derse desin, muhtara hem bütçeyi hem de yardım vereceğim.

    'CHP sağa kaydı' eleştirilerine yanıt: Bunların tamamı asparagas

    • Parti adı üstünde Cumhuriyet Halk Partisi, benim değil halkın partisi. Yok sağa kaydı yok sola kaydı bunların tamamı asparagas. Cumhuriyet Halk Partisi, geniş kitlelere açılıp bütün sosyal kimliklerle ilişki kurduğu anda rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. 21. yüzyılın Türkiye'si 18. yüzyılın kavramlarıyla yönetilemez. Türkiye Cumhuriyeti'nde 21. yüzyılın sorunlarını çözmek için yeni kavramlar bulmak zorundayız. 21. yüzyılın temel kavramı demokrasidir, sağ sol kavramları yok burada. Biz demokrasiyi savunuyoruz, birileri de otoriter meseleleri.
    450 milyon dolar tartışması
    • En büyük voliyi vuranlar dolarcılar ve tefeciler. Faiz yükseliyor bunlar kazanıyor, dolar bunlar kazanıyor. Bu işin mağdurları esnaf, köylü, işçi. Naci Ağbal görevden alındı. 450 milyon dolar el değiştirdi. Aradaki milyonları kim vurdu? Açıklıyorlar mı, açıklamıyorlar. Bu para kimin parası? 128 milyar dolar da aynı şekilde satıldı. Merkez Bankası parayı satarken ihale açıyor. Yayınlama yapıyor. Şu kadar doları sattım diyor. 128 milyar doları kime sattı, kaçtan sattı? Yayınlamıyorlar. Doğrudan doğruya birilerine kaynak aktarılıyor.

    • Nereye dokunsanız dert var. Borç almışlar, ödeyemedik yeniden yapılandırdılar dünyanın faizi bindi ben nasıl ödeyeceğim diyorlar. Ben onlara şunu söyledim; bütün faizlerini sileceğim. Hiç kimse endişe etmesin eğer biri ödemişse faizi ona da o faizleri iade edeceğim. Adam eşyaları sattım borcumu ödemek için diyor. Çek mağdurları var. Böyle devlet yönetilmez. Gezdiğim yerlere bir tek AK Parti bile gidemiyor. Nasıl gidecek? Sanayicinin, esnafın derdini mi dinleyecek. Tepki geleceğini biliyorlar.

    • Toplumda mağdur yarattığınız zaman sosyal devlet değil baskıcı devlet olursunuz. Bu anlayış zulmeden anlayıştır. Bunu değiştireceğiz.

    • Bu tablo kendi daha önce yaptıkları mitingler, biliyorsunuz Karadeniz baştan sona kıpkırmızı oldu. Bu tabloyla Türkiye’nin tamamını kırmızıya döndürecekler. Daha yeni bir kahvesi intihar etti. Bu tabloyu yaratan kim? Devleti yönetenler. Sosyal devlet nerede?

    Kabine değişikliği yorumu

    • Ne yaparlarsa yapsınlar bu saatten sonra. Hiç kimse bunların kongreleriyle ilgilenmedi. Bu bakanların işlevi var mı? Bir bakan ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatla’ diye cümleye başlıyor. Peki sen nesin? Bakan değil bunlar. Cumhurbaşkanı talimat veriyor, gereğini yapıyor. Bakanlarda kusur aramanın da bir mantığı yok zaten. Bakan talimatı yapmazsa o gün görevden alınıyor. Dolayısıyla tek adam hükûmeti var. Her şeye kararı zaten bir kişi veriyor. Devlette istişare kalmadı. Devlette işi ehline verecek kişi kalmadı.

       

    Etiketler:
    Çalar Saat, Fox TV, Dolar, Hazine, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP
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