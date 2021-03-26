MSB'den Harp Okulları'ndaki yönetmelik değişikliğine dair açıklama: Yeni düzenleme güncel mevzuata uygun ve daha somut

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Harp Okulları'ndaki yönetmelik değişikliğine ilişkin yapılan açıklamada "Yeni düzenleme, yürürlükten kaldırılana göre daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun ve daha somut" dendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın Müşavirliği tarafından faaliyetlere ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlık Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hava Muharebe Binbaşı Pınar Kara, basın bilgilendirme toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kara'nın açıklamasında 15 Temmuz 2016'dan bu yana 21 bin 494 personelin ihraç edildiği, 3 bin 173 personel hakkında ise idari sürecin devam ettiği bildirildi.

Harp Okulları'ndaki yönetmelik değişikliğine de değinilen açıklamada "Yeni düzenleme, yürürlükten kaldırılana göre daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun ve daha somut" dendi.

Yunanistan'a çağrıda bulunulan açıklamada ayrıca, "Güven artırıcı önlemler toplantılarının dördüncüsünün Ankara’da yapılmasına yönelik Yunan muhataplarımıza davetimiz yinelenmiştir" ifadesine yer verildi.