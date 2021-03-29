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    Kürşat Ayvatoğlu'ndan açıklama: 'Uyuşturucu batağına sürüklendim'

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Aracında uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'nun sosyal medya hesabından 'Ailesi aracılığı ile kaleme aldığı açıklamadır' notuyla bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda Ayvatoğlu, 'uyuşturucu batağına sürüklendiğini' belirtti.

    Uyuşturucu madde kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayımlanan AK Parti genel merkez büro personeli Hamza Kürşat Ayvatoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından; savcılık talimatıyla tekrar gözaltına alınmıştı.  Ayvatoğlu, ailesi aracılığıyla Twitter üzerinden bir açıklama yayımladı.

    Açıklamada, 'uyuşturucu batağına sürüklendiğini' ifade eden Kürşat Ayvatoğlu, ''Ticaret yapıyor olmama rağmen AK Parti Genel Merkezde bir işim olursa siyasi büyüklere daha yakın olursam daha güçlü olurum düşüncesi ile orada işe girmek için bütün koşulları zorladım" dedi.

    Ayvatoğlu, kendisini 'yolunu şaşırmış, bu dünyanın içinde savrulup duran bir genç' olarak tanımladı.

    Kürşat Ayvatoğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Tarafımdan yapılan tek resmi açıklama olup farklı hesaplardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesini rica eder saygılar sunarım.
    Babam vefat ettikten sonra ailemin daha fazla sorumluğu almak durumunda kaldım. Daha fazla güçlü görünürsem her kapının açılacağını düşündüm. Şimdi, çok yanlış olduğunu anladığım bu durumun içine sürüklendim. Daha fazla nüfuz sahibi olma, olduğundan farklı görünme çabasıyla gücün yanında görünme, hükümetteki güçlü insanlarla fotoğraf vererek kendime yeni kapılar açma düşüncesi beni her gün başka bir yanlışa sürükledi. Oysaki insanın kendi çabası kendi mücadelesi kendine yetermiş.
    Ardından uyuşturucu batağına sürüklendim, içine çektikçe beni çekti, kendim olmaktan çıktığım bir dünyanın içinde savruldum. Bundan kurtulmak için defalarca yardım istemeyi düşündüm ama rahmetli babam, canım anamı düşündükçe bir türlü kimseye bunu anlatamadım.
    Şu anda herkes bana söylenmesi gerek bütün kötü sözleri söyledi. Belki daha da söyleyecek. Oysa ki benim durumunda yüzlerce genç var, birçoğu nüfuzlu ailelerin çocukları. Benim gibi yolunu şaşırmış, bu dünyanın içinde savrulup duran birçok genç var.
    Acımasızca beni yerden yere vuran insanlar şunu bilmeliler ki, sizlerin de çocukları var, hayatta sizler nelerle karşılaşacaksınız bilmiyoruz. Canım anam bütün bu kötü günleri tek başına göğüslemeye çalışıyor. Bir anneyi düşünüp acımasızca söylediklerinizi tekrar düşünmenizi rica ediyorum. Evet keşke bende en başta annemi, rahmetli babamı ve kendimi daha fazla düşünseydim. Keşke hayatımı geri alabilseydim, bütün bunların içine düşmezdim. Çok üzgünüm, kendimi ölümün kıyısında hissediyorum. Her şey için çok pişmanım. Hayatımı geri alabilseydim keşke.
    Lüks yaşantı görüntüme açıklama getirmen gerekirse, evet arkadaşlarımla ortak araba alıp satarak ve galericilerden gerçekleştirdiğim satış başına komisyon alarak hayatımız kazanıyordum. Aslında göstermeye çalıştığım gibi bir hayatım yok ama bunu da olduğundan farklı görünme psikolojimle sürekli bu tür resimler yayınlayarak oluşturmaya çalıştım. Bu da bir Özgüven sorunu, başka bir psikolojik sorun olduğunu şimdi daha iyi gülüyorum. Ticaret yapıyor olmama rağmen Ak Parti Genel Merkezde bir işim olursa siyasi büyüklere daha yakın olursam daha güçlü olurum düşüncesi ile orada işe girmek için bütün koşulları zorladım. Maddi olarak ihtiyaç duymama rağmen Partinin gücü için orada olmak istedim. Bu düşünce tarzı beni daha büyük yanlışların içine sürükledi.
    Bana verdiği bedene ve ruha bu kadar kötü şeyler yaptığım için önce Allahtan af diliyorum, babamın vefatından sonra omuzlarına dünyanın yükü binen ve benim yaşattıklarımla perişan olan dünyasını başına geçirdiğim annemden, siyasi davasına, kötü bir malzeme olup bütün kötü ifadelerin hedefi olan Ak partinin bütün mensuplarından ve bütün Türkiye'den özür diliyorum."

     

    Kürşat Ayvatoğlu'ndan kamuoyuna açıklama
    © Fotoğraf : Twitter
    Kürşat Ayvatoğlu'ndan kamuoyuna açıklama

     

    Etiketler:
    Sosyal medya, Gözaltı, açıklama, Uyuşturucu, Kürşat Ayvatoğlu
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