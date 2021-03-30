Saatlerce darp edildiği öne sürülen 16 yaşındaki gence hapis istemiyle dava açıldı

Afyonkarahisar’da çırak olarak çalıştığı balıkçı dükkanında 200 liralık yevmiye meselesi yüzünden çıkan tartışmada patronları tarafından 5 saat boyunca ahşap sopa ve metal maşayla dövüldüğü öne sürülen 16 yaşındaki gence 2-6 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açılırken, genci darp edene 4-14 yıl arasında değişen hapis cezası istendi.

Afyonkarahisar’da 7 Mart’ta gerçekleşen olayda iddiaya göre 16 yaşındaki genç yevmiyeci olarak çalıştığı balıkçı dükkanın sahipleri Akif A., Ali S., ile telefonda konuşarak 200 liralık alacağını almak için anlaştığı şahısların dükkanına gitti.

Burada patronları tarafından o günde çalışması istenen genç yevmiye hesabı ile çalıştı. Akşam saatlerinde ise taraflar arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşanınca iş yeri sahipleri genci işyerine kapatarak sopa ve demir çubuklar ile dövmeye başladı. Şahıslar ardından gencin sadece iç çamaşırları kalacak şekilde kıyafetlerini de soyarak dövmeye devam etti. Şahıslar yaklaşık 5 saat boyunca genci dövdü. Genç 5 saatin sonunda ise şahıslara yalvararak elini yüzünü yıkamak için tuvalete gitme bahanesi ile izin alınca bir fırsatını bularak dışarı kaçtı.

Yoldan geçenlerden yardım isteyerek bir sitenin güvenlik görevlisine sığınan genç ardından güvenlik görevlisinin haber vermesi ile olay yerine çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dayak yiyen çırak hakkında ‘hırsızlık ve balık kasasıyla darp etmeye çalışma’ gerekçesiyle dava açıldı

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamlayarak iddianameyi hazırladı. İki ayrı iddianame birleştirilerek Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davada tutuklu sanık işyeri sahibi Akif A. hakkında ‘cebir, tehdit, hile kullanarak hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar, darp edilen çırak, hakkında ise hırsızlık ve balık kasasıyla darp etmeye çalışma gerekçesiyle ‘silahla basit yaralamaya teşebbüs’ suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

‘Elime geçirdiğim balık kasasını kendimi koruma amaçlı savurdum’

Çırak, ifadesinde, tartıştıkları patronu Akif A.'nın alacağı parasını istemesi üzerine kendisine küfrettiğini söyleyerek, "Akif A. bana küfredince sinirlendim ve kendimi koruma maksatlı elime geçirdiğim balık kasasını Akif A.'ya savurdum. Bunu vurma amaçlı yapmadım" dedi.

Savcılık iddianamede gencin gece vakti sayılan zaman diliminde müşteki Akif A.'ya ait aracın anahtarını gizlice alıp belli süre olay yerinden ayrıldığı ve aracın içerisinde bulunan parayı da almak suretiyle üzerine atılı tamamlanmış 'haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle gece vakti hırsızlık' ve müştekiyi ele geçmeyen balık kasası ile darp etmeye çalışarak 'silahla basit yaralamaya teşebbüs' suçlarını işlediğini iddia etti.

‘4 bin liranın yerinde olmadığını görünce sinirlendim’

Hakkında 4 yıldan 14 yıla kadar hapsi istenen Akif A.’nın ise gencin alkol aldıktan sonra uyuduğu esnada montunun cebinden anahtarını aldığını ve kamyonetin torpidosundaki 4 bin liranın yerinde olmadığını görünce sinirlenerek şahsı darp ettiğini söyledi.

Tanık Y.A. ise iddianamedeki ifadesinde, genç ile uyuyan patronlarının ceketinin cebinden kamyonetin anahtarını alarak araçla yola çıktıklarını, gencin araçtaki parayı kemer bölgesine koyduğunu doğruladı.