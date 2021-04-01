Adalet Bakanı Gül'den Adli Görüşme Odaları'nın kullanımına ilişkin genelge

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından Adli Görüşme Odaları'nın kullanımına ilişkin başsavcılıklara ve adalet komisyonlarına genelge gönderildi.

Adalet Bakanlığı, yargısal süreçlerde özellikle suç mağduru çocuk ve kadınların ikincil örselenmesinin önüne geçilmesi amacıyla adliyelerde hizmet veren Adli Görüşme Odaları’na (AGO) ilişkin genelge yayımladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzalı genelgede, yargı mensuplarından mağdurların adli süreçte şiddet failleri ile yüz yüze getirilmeden, hazırlanan özel ortamlarda ifade ve beyan işlemlerinin tamamlanması konusunda hassasiyet gösterilmesi istendi.

Genelgeye göre şüpheli veya sanıkla yüz yüze gelinmemesi için çocukların yanı sıra şiddet mağdurlarının ifadeleri Adli Görüşme Odalarında alınabilecek.