Kayıt
15:15 02 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    tren vagon

    Türkiye'nin ilk 'Yataklı Lüks Tren Turu' 40 milyon euro yatırımla başlıyor

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1044178768_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_91e3a568a243835bf2f7a395d8be4e69.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202104021044178861-turkiyenin-ilk-yatakli-luks-tren-turu-40-milyon-euro-yatirimla-basliyor/

    Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi aracılığıyla, global merkez ofisi Japonya'da bulunan HIS Türkiye ile Sun Group arasında gerçekleştirilen ve Kapadokya Ekspresi ile başlayacak Türkiye'nin ilk 'Yataklı Lüks Tren Turu' projesinin imzaları atıldı.

    Protokol törenine Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik ve HIS Türkiye Genel Müdürü H. Emre Özkur katıldı.

    İşbirliğine ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, HIS ile Japonya-Türkiye arasındaki iş birliği için uzun süredir çalıştıklarını dile getirerek, çalıştıkları konulardan birinin de Türkiye'deki turistlerin trenle taşınması konusu olduğunu söyledi.

    Dağlıoğlu, bu konuyu hayata geçirmek adına Yatırım Ofisi olarak, HIS Türkiye ile Sun Group'u bir araya getirdiklerini belirterek, demir yolları ile turistik hizmet verme işini 2 şirketin bir araya gelerek hayata geçireceğini aktardı.

    'Kapadokya Ekspresi trenle ulaşımı sağlayacak'

    HIS Türkiye Genel Müdürü H. Emre Özkur, projenin kendileri için rüya proje olduğunu dile getirerek, Yatırım Ofisi'nin burada çok kilit bir rol üstlendiğini söyledi.

    HIS Global'in merkez ofisi Japonya'da bulunan ve 70'ten fazla ülkede 500'den fazla ofisi bulunan dünyanın en iyi 10 seyahat operatöründen biri olduğuna işaret eden Özkur, Türkiye'de 16 yıldır hizmet veren HIS Travel markasıyla şu an iş seyahati sektörünün en büyük ilk 5 firması arasında yer aldıklarını anlattı.

    Özkur, projenin turizm açısından önemine dikkati çekerek şunları söyledi:

    "Özellikle şirketimizin Türkiye'de bu projeye başlaması Japon turistlerin bundan sonra çok daha fazla Türkiye'ye gelmesini sağlayacak. Kapadokya Ekspresi trenle ulaşımı sağlayacak. Özellikle dünyada trenle ulaşıma çok fazla talep var, buraya ciddi yatırımlar gerçekleşiyor. Tren yolculuğu ile birlikte çok daha geniş çerçevede, çok daha fazla şehrimizi bu ulaşımın içine dahil edeceğiz. Ülkemizin çok güzel yerleri var, projenin başlangıcı Kapadokya ama daha sonra Doğu Anadolu-Güneydoğu Anadolu, Karadeniz'e kadar uzandıracağız. Yolculuk ilk etapta İstanbul-Kapadokya arasında başlayacak, daha sonra ülkeyi kaplayan bir turizm demiryolu hattı olarak planlıyoruz. Projenin ilk yatırım bedeli 40 milyon euro, hedefimiz yıllık 200 bin turiste ulaşmak."

    Tren yolculuğu yapan misafirlerin daha çok emekli yaşını aşmış turistler olduğunu bildiren Özkur, proje kapsamında kişi başı 5 bin euro turizm geliri ile Türkiye ekonomisine yaklaşık 1 milyar euro'luk katkı sağlama hedefinde olduklarını anlattı.

    Özkur, Kapadokya Ekspresi'nin açılışının, iç turizme yeni bir dinamik kazandıracağını, yeni istihdam alanlarının açılacağını, Kapadokya İstanbul arası yataklı tren projesinin ülke turizmine çok büyük katkıda bulunacağını dile getirerek, "Kapadokya Ekspresi'ni 5 yıldızlı 2 otel gibi düşünmek gerek, karşılıklı sefer yapılacak. Bu sene içinde, yıl sonuna kadar faaliyete geçecek" ifadelerini kullandı.

    Japon yatırımcı olarak güven ortamının kendileri için en önemli konulardan biri olduğunu belirten Özkur, "Japonya'da yurt dışı yatırım yapmak isteyen firmalara seminerler veriyoruz, Türkiye hakkında yaptığımız her seminer, en fazla katılımcı çeken seminerler oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

    '28 Aralık 2020'de Ulaştırma Bakanlığı'ndan Türkiye'nin ilk özel yolcu taşıma lisansını aldık'

    Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik, Group olarak 1993 yılında ticari faaliyete başladıklarını, bugüne kadar Türkiye'nin çeşitli demir yolu, hızlı tren ve şehir içi raylı sistem projelerinde başarılı faaliyetler gerçekleştirdiklerini aktardı.

    Türkiye'de 25 yıldır demir yolu sektöründe çalıştıklarına dikkati çeken Atik, şu bilgileri verdi:

    "28 Aralık 2020'de Ulaştırma Bakanlığı'ndan Türkiye'nin ilk özel yolcu taşıma lisansını demiryolları için almış olduk. Yolcu taşımacılığı alanında ilk Özel Demiryolu Tren İşletmecisi Yetki Belgesini alarak bu alanda faaliyetlerimize başladık. Japon HIS Global şirketi ile birlikte Kapadokya Kapadokya Ekspresi adı ile 40 milyon euro tutarındaki yatırımla turizm amaçlı yataklı tren işletmeciliği için çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Bu Kapadokya Ekspresi ile başlayacağımız bu serüvende kullanacağımız araçlarımız birer 5 yıldızlı otel şeklinde olacak, hepsi yataklı vagonlardan oluşacak. Her bir kompartımanda 5 yıldızlı otel standartları olacak. İlk etaptaki yatırımla 200-250 kişilik istihdam sağlanacak. Sistem devreye girdikçe yatırım miktarı ve istihdam sayısı artacak. Proje ülkemizde ilk olacak ve güzel bir ürün geliştirdik."

    İlgili konular:

    Kara tren görünümlü traktör, gelin aracı oldu
    Çin'den Avrupa'ya tren seferlerinde rekor: 1.4 milyon konteyner taşındı
    Büyükelçi Samsar ve Rus yetkililer, Türkiye ile Rusya arasındaki ilk ihracat blok trenini Kaluga'da karşıladı
    Etiketler:
    Kapadokya, Yüksek Hızlı Tren (YHT), YHT, Tren, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kartepe ilçesinde yer alan, 1850 rakımlı Kartepe Kayak Merkezi'nde dün kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından pistlerde kar kalınlığı, 110 santime ulaştı.
    Nisanda yoğun kar, kayak merkezlerini doldurdu
    Karikatür
    Maduro'dan koronavirüs aşısı için 'petrolle ödeme' teklifi
    İnfografik
    Aşılama süreci dünyada nasıl ilerliyor?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet