Üst düzey AB yetkilileri Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile Komisyonu Başkanı Von der Leyen'i kabul etti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle çalışma ziyareti için Türkiye'de.

Görüşmenin başladığına dair Twitter hesabından paylaşım yapan Michel, "Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği üzerine görüşmeye başlayacağız. Daha yapıcı bir gündem inşa edebilmek için gerilimin sürekli olarak azalması gerekli" ifadelerini kullandı.

In Ankara, ready with @vonderleyen to start discussion with @RTErdogan on the future of EU-Turkey relations.



Sustained de-escalation is needed to build a more constructive agenda. pic.twitter.com/pNyQPwUc5m — Charles Michel (@eucopresident) April 6, 2021

​İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-AB ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, Birlik ile iş birliğinin katılım perspektifi temelinde ve tesis edilmeye çalışılan olumlu gündem kapsamında geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Beştepe'de görüşüyor.https://t.co/dRu606rUzH pic.twitter.com/sLiTGjAsZY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 6, 2021

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